美媒引述華府消息　台山核電廠被指或有泄漏　惟稱未至危機水平

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-14 16:40

美媒6月14日根據美國官員以及取得文件稱，美國政府過去1周正評估一份有關廣東台山核電廠被指可能有泄漏的報告，但認定它尚未至「危機水平」。此前有份營運廠房的法國公司Framatome向美國能源部致函，稱有「迫在眉睫的輻射威脅」。

美國有線新聞網絡（CNN）6月14日根據法國企業向美國能源部致函內容報道，Framatome指控中國安全部門在調高台山核電廠外可偵測到輻射的可接受水平，以避免須關閉。CNN引述消息人士稱，不過拜登政府相信，台山核電廠設施未至「危機水平」。

CNN引述消息人士稱，華府看來不認為這情況對廠房工人以及中國民眾構成嚴重安全威脅，但國家安全委員會（National Security Council）過去一週已就此舉行數次會議。

華府亦與法國政府及美國能源部的專家進行討論，不過未知它們的接觸來到哪一個程度。

CNN稱華府拒就評估進行解釋，但NSC的官員、國務院及能源部堅稱，如有事情對中國民眾構成威脅，美國根據現行有效的條約，須向對外公開與核意外相關的資訊。

中國有關部門及核電廠暫未回應事件。

Framatome之所以聯絡美國，是為獲得豁免，容許公司分享並使用美國的技術支援以解決台山廠方的問題。只有在出現「即時的輻射威脅」，法國才獲准這麼做。