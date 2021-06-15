新冠肺炎｜約翰遜宣布押後放寬防疫限制　免印度變種令幾千人死亡

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-06-15 03:06

英國首相約翰遜宣布，原定下周一(21)開始放寬的英格蘭地區防疫限制措施的最後階段，將押後4星期至最早下月19日才實施，當日才決定是否取消抗疫封鎖政策，以便繼續推動疫苗接種工作。他指如果解封計劃如期實施，可能令幾千人死亡，政府會利用這四周加快接種疫苗計劃進度，「築起免疫圍牆」。該地區內的酒吧、戲院及體育活動的人數限制維持生效，夜總會繼續暫停營業。

英國首相約翰遜。(AP)

約翰遜強調作出放寬抗疫限制措施決定時，目標是謹慎、毋須逆轉及循序漸進，加上數以百萬計年青人仍然未接種疫苗，長者及其他弱勢社群人士若未完成接種兩劑疫苗，感染新冠病毒後仍有死亡風險。約翰遜又指英國政府非常關注變種新冠病毒Delta，即最先在印度發現的變種病毒，其病例平均每星期增加64%，在疫情嚴重的地區甚至每星期倍增，傳播鏈未切斷，需要接受深切治療的患者亦在增加。

約翰遜指Delta在英國的傳播情況讓人擔憂，重啟經濟已造成更多感染，延期解封是為紓緩目前感染個案激增的情況。加上英國衛生官員認為,Delta傳染力可能比先前的主要病毒株高出六成, 擔心會引發第三波大流行. 根據報告， 42名感染印度變種病毒而死亡的英國市民中，有近三分之一已接種兩劑疫苗.