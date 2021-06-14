北約峰會公報內容流出政策轉變大　首談中國與氣候變化及太空攻擊

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-14 22:04

英媒6月14日稱，根據它取得的一份文件內容，反映北大西洋公約組織（NATO）政策有不少前所未見的變化，歷史上這個以應對俄羅斯為目標的組織，會在聲明中提及中國對組織是「系統性挑戰」（systemic challenge）。

根據路透社14日稱，北約領袖會在公報的內文包括以下說法：「中國公開的野心以及獨斷的行為，對以規則為基礎的國際秩序以及與聯盟安全有關的領域，構成系統性挑戰。」

北約峰會在當地時間6月14日舉行，同日結束，會後組織將發表公報。

根據文件，組織會在公布中指出，中國快速擴大其核武器庫、其在軍事現代化以及與俄羅斯軍事合作的不透明性。

北約峰會：圖為6月14日，北約成員國國家首腦以及政府首長在比利時布魯塞爾出席全體大會，聆聽北約秘書長斯托爾滕貝格發言。（Reuters）

應對太空攻擊

路透社引述公報文件稱，如北約在太空遭受攻擊，聯盟準備報復。它稱在太空發生的、對北約的攻擊，是進行軍事報復的理據。

內文稱：「我們認為，針對、來自或在太空中的攻擊，對聯盟的安全是明顯挑戰，其影響可能威脅……繁榮、安全和穩定，以及它的傷害可能如傳統襲擊對現代社會一樣大。」

文中指出，這等攻擊可能導致行使公約第五條。

公約第5條規定，一旦確認成員國受到攻擊，其他成員國將作出即時反應。條款被理解為，各國部隊將自動參戰，不再需要各自政府的參戰授權。

北約峰會：與會國在2012月6月14日的峰會公報中，料首次提及氣候變化。圖為6月8日，土耳其Caddebostan海灣上一名男子躺在他的獨木舟上。這情境本來很寫意，但大量「海鼻涕」大煞風景。「海鼻涕」的出現被指與溫度變化有關。（AP）

氣候變化

根據公報內文，北約就一個氣候行動計劃達成一致意見，以協助緩減氣候變化。氣候變化被組織視為，會增加影響聯盟安全的威脅。

聯盟旨在提高其對氣候變化的認識、適應、緩減以及外展工作。

北約為適應氣候變化，亦會將把它的考量納入其工作所有方面，從國防規劃、能力發展、民事整備和演習都有。