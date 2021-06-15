世衛：新冠病毒傳播速度超過疫苗分發速度

撰文： 童木 最後更新日期： 2021-06-15 13:03

世界衛生組織（WHO）6月14日舉行新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）例行發布會，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，現有證據表明，變種新冠病毒顯著增加了新冠肺炎在全球範圍內的傳播，導致全球大部分人的感染風險增加，這些人並未得到保護。目前新冠病毒的傳播速度超過了疫苗的分發速度。

譚德塞強調，應在最需要疫苗的地區優先為高風險人群接種，現在全球疫苗劑量足以減少病毒傳播並挽救許多生命。他表示，希望七國集團（G7）2022年在德國召開峰會前，全球能有至少70%人口完成接種疫苗，「要做到這一點，我們需要110億劑疫苗。G7和 G20可以實現這一目標。」

他指出，大多數國家還通過公共衛生措施成功遏制了病毒傳播，這些措施對所有變種病毒都有效。但由於出現了更易傳播的變種病毒，疫苗接種率較低的地區需要採取更加嚴格的公共衛生措施。世衛也在與多國合作，評估公共衛生措施對病毒傳播的影響。

對於針對美國和以色列等國發現有年輕人在接種輝瑞（Pfizer）與BioNTech的新冠疫苗後出現了心肌炎，世衛助理總幹事西芒（Mariangela Simao）表示，世衛正在蒐集數據，調查此類病例是否與疫苗有關。