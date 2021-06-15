台山核電廠被指泄漏　法國電力：氣體存在是已知現象

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-15 17:11

美媒6月14日報道，中國廣東省台山核電廠被指可能有泄漏。擁有台山核電廠三成股權的法國電力公司（EDF）指，核電廠有氣體存在是已知的現象，EDF的子公司法馬通公司（Framatome）也稱核電廠正在安全範圍內運作。

台山核電廠：圖為2013年10月17日，中國廣東省台山核電廠的建築工地附近，放有台山核電廠的設計圖。（Reuters）

持有台山核電廠營運商股份的法國電力公司（EDF）14日發聲明指，公司已得悉廠內一號反應堆一回路（Primary circuit）中，一些惰性氣體（nobles gases）的濃度增加。EDF指，這些氣體在一回路的存在是已知的現象，公司已經與台山核電合營公司團隊接觸，並正提供專業知識。

EDF的子公司法馬通公司（Framatome）負責支援台山核電廠的運作。法馬通14日發聲明表示，正支援台山核電廠解決性能問題，根據現有數據，台山核電廠正在安全參數範圍內運作，公司團隊正與相關專家合作，以評估核電廠的情況、以及提出解決辦法來應對任何潛在問題。

EDF已聯絡台山核電廠營運商、台山核電合資有限責任公司（TNPJVC）的團隊，並提供專業意見。EDF亦已要求召開TNPJVC董事會特別會議，以展示所有數據、以及作出必要決定。