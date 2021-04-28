日本重啟福井縣3座舊式核反應堆　滿足降低碳排放

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-04-28 17:00

日本福井縣4月28日宣布，已同意重啟關閉多時的3座核反應堆，高濱核電站及美濱核電站。由於這3個反應堆已有近半世紀歷史，超出日本法定營運年齡上限，引起外界關注。

日本在2011年發生311大地震，引發福島核事故後，全國幾乎所有核電站都被迫關閉，改用傳統化石燃料發電。首相菅義偉日前宣布，要在2030年達到減少46%的碳排放目標，因此重啟核電站成為其中一個重要選項。

福井縣在28日，宣布已同意重啟高濱核電站的1號及2號反應堆，與及美濱核電站的3號反應堆。3座反應堆分別在1974至1976年期間建造，屬於舊式壓水反應堆，至今已有近半世紀歷史。

圖為4月28日，日本福井市，福井縣知事杉本達治說明重啟反應堆的決定。（Reuters）

日本法律原只容許反應堆運作40年，但後因滿足電力需要容許部分核電站延長運作至60年。若通過檢查審批，高濱及美濱核電站亦可延長運作，成為日本首批重啟的超齡核反應堆。

日本在2011年福島核事故前有約50多個反應堆，目前只剩數個正在運作，另有逾20個反應堆即將拆卸。全球核能發展亦因福島核事故陷於停滯，但核能發電較一般可再生能源更有效提供電力，且能大幅降低碳排放，在應對氣候變化迫切的今天，核能發電再次映入包括日本在內各國的眼簾。