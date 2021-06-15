國際刑事法院擬全面調查菲律賓掃毒行動　馬尼拉：不會配合

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-15 19:43

國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）檢察官本蘇達（Fatou Bensouda）6月14日表示，菲律賓政府的掃毒行動或涉及反人類謀殺罪，已要求國際刑事法院授權，以展開全面調查。菲律賓總統發言人隨後回應稱，不會配合調查。

本蘇達稱，一項2018年2月開始的初步調查顯示，調查員有合理根據相信菲律賓在2016年7月1日至2019年3月16日期間，曾有人犯下反人類謀殺罪。她說這些懷疑犯罪行為在政府推行「毒品戰爭」（War on Drugs）的環境中發生。

杜特爾特：圖為6月12日，菲律賓總統杜特爾特在布拉幹省出席活動時發言。（AP）

杜特爾特不配合調查

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的發言人羅克（Harry Roque）6月15日回應本蘇達的言論，他指菲律賓不會配合調查，因菲律賓不再是國際刑事法院的成員國。他說菲律賓不需要靠外國人來調查「毒品戰爭」期間的謀殺事件，因為菲律賓的法律制度正在運作。他相信本蘇達展開正式調查，「在法律上是錯誤的、也是出於政治動機」。

菲律賓掃毒行動：圖為6月15日，菲律賓馬尼拉一名女子手持兒子的遺照，她的兒子在政府的打擊毒品行動中死亡。（Reuters）

大量民眾死於掃毒行動

杜特爾特在2016年5月的總統選舉中勝出後，很快便啟動打擊毒品行動。這些行動被指導致大量民眾死亡，包括無辜的人。不過政府、國際機構和人權組織公布的死亡人數並不一致。

半島電視台6月14日報道，根據菲律賓政府的最新數據顯示，截至2021年4月，警方和安全部隊已在行動期間殺害最少6,117名疑似毒販。惟報道提及，一些人權組織認為，死亡人數最少有2.7萬人，組織更指控菲律賓政府進行草率處決（Summary execution）、令包括兒童在內的無辜民眾死亡。

聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）2020年6月發表的報告則指，菲律賓掃毒行動的死亡人數為8,663人。