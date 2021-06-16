美歐峰會｜聲明批華侵犯人權經濟脅迫　中方：不容干涉北京利益

撰文： 王楓 最後更新日期： 2021-06-16 08:57

美歐峰會6月15日舉行，聲明內容包括批評中國，提及新疆、西藏、香港、台灣、東海、南海等一系列涉華問題，指責中國搞「經濟脅迫」和「傳播虛假訊息」。中國駐歐盟使團發言人反駁稱，聲明充斥冷戰零和思維論調，中方表示堅決反對。

根據白宮官網發布的消息，美歐峰會聯合聲明主要分為四大部分，第一部分是結束疫情、應對未來全球衛生挑戰、推動全球經濟可持續復甦。

第二部分是保護地球、促進綠色增長。第三部分是加強貿易、投資和科技合作。第四部分是建立一個更加民主、和平和安全的世界。

拜登出席美國歐盟峰會，美歐在聲明中對中國問題強硬表態（請點擊大圖瀏覽）：

美歐峰會在第四部分提到中國，稱美國與歐盟計劃在多層面對華政策框架內就一系列問題進行密切磋商和合作，其中包括合作、競爭和系統性競爭等因素。

聲明稱，美歐計劃繼續就共同關注的問題進行協調，包括新疆和西藏持續存在的侵犯人權問題；對香港自治和民主進程的侵蝕；經濟脅迫；傳播虛假訊息；地區安全問題。

聲明稱，美歐對東海和南海局勢仍表示嚴重關切，強烈反對任何單方面改變現狀、加劇緊張的企圖。

美歐重申尊重國際法至關重要，特別是《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）條款對國家的合法海洋權利、海洋劃界、國家的主權權利和管轄權、和平解決爭端的義務、航行、飛越自由及其他在國際上合法使用海洋的權利等規定。

聲明稱，美歐強調台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題。

聲明還指出，美歐將就氣候變化、防擴散等問題和某些地區問題與中國進行建設性接觸，並進行協調。

對美歐峰會聲明涉華內容，中國駐歐盟使團發言人通過官網做出回應。

發言人表示，美歐峰會聲明內容遠遠超出正常發展雙邊關係的範疇，內容充斥着陳舊過時的冷戰零和思維與集團政治論調，這種拉幫結派搞「小圈子」的做法逆歷史潮流而動，完全不利於國際和地區的和平與穩定。

發言人強調，中方對歐美峰會聲明相關涉華內容表示強烈不滿和堅決反對。台灣、香港、涉疆、涉藏問題是中國的內政，東海、南海涉及中國領土主權和海洋權益，這些問題關乎中國的根本利益，不容干涉。

發言人指出，中國早已不是過去的中國，站起來的中國人民是不會被嚇倒的。中方將堅定走和平發展道路，也將堅決捍衛國家主權、安全、發展利益。