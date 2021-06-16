美俄峰會︱普京拜登據報沒有正式用餐時間　雙方或單獨會談

撰文： 陳蹊 最後更新日期： 2021-06-16 16:30

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和美國總統拜登（Joe Biden）會在當地時間6月16日下午1時（香港時間晚上7時）在瑞士日內瓦會晤。而俄美官員皆對這場會晤期待不高，消息人士更是透露會談的細節：將不會有正式用餐時間。

拜登已於6月15日抵達了日內瓦。這兩位總統6月16日將在日內瓦著名的著名的拉格蘭奇別墅會晤。別墅的會談將於當地6月16日下午1時開始，並持續約5個小時。

法國傳媒報道，兩位領導人將沒有正式用餐時間，「這表明了會談氣氛的冷淡」。一名不願透露姓名的美國高級官員在「空軍一號」上透露説：「將沒有正式用餐時間（breaking of bread）。」

普京接受美媒採訪就中美俄關係發表看法：

《今日俄羅斯》報道稱，普京與拜登將討論廣泛的話題，其中包括新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情、頓巴斯戰爭及打擊網絡犯罪等。俄羅斯總統助理烏沙科夫（Yuri Ushakov）6月15日宣布峰會計劃時稱，將會把中東地區、敍利亞、利比亞、阿富汗等地區問題「留給甜點時間」去討論。

烏沙科夫稱，會談由一次小範圍會談和兩次大範圍會談三部分組成。兩位領導人可能會在某個時間進行一對一會談。

烏沙科夫表示，克里姆林宮對俄美總統會晤持務實樂觀的態度，認為此次會晤對清除俄美雙邊關係障礙有所幫助，但不期待俄美雙邊關係因此有突破性的進展，雙方不太可能達成具體協議。

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）近日在接受俄羅斯媒體採訪時表示，考慮到由於美方過錯而使兩國關係發展到如此地步，指望定於6月16日舉行的俄美領導人會晤促進俄美關係取得大規模、真正意義上的深遠突破可能有些天真，但如果不為進一步行動打下基礎，這種突破將永遠不會出現。

另一方面，美國政府高級別官員6月15日表示，美方不期待美俄領導人日內瓦會晤取得成果，但尋求達成三項「基本目標」。一是明確美俄雙方可以合作促進彼此國家利益和全球安全的一系列任務。二是向俄方明確涉及美國國家利益的重要領域。在這些領域，俄方與其利益相悖的活動將遭到回應。三是明確闡述拜登對「美國價值觀和優先事項」的願景。