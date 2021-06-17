美俄峰會｜拜登：不是針對俄羅斯　要為美國人發聲捍衛民主自由

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-17 08:50

美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月16日於瑞士日內瓦會面，會後分別單獨舉行記者會。拜登形容會面良好和正面。不過兩國於網絡攻擊和人權等問題仍然有分歧。

拜登表示，二人討論了目前於俄羅斯被囚的美國人、軍控措施、納瓦利尼（Alexei Navalny）、新聞自由的重要、網絡安全、俄羅斯企圖破壞民主選舉、烏克蘭和白羅斯等議題。

圖為2021年6月16日，美國總統拜登和俄羅斯總統普京於瑞士日內瓦會面。（AP）

拜登坦言雙方有分歧，希望普京明白為什麼他會這樣說和這樣做，以及他們將如何回應損害美國利益的特定行為。

拜登指出，他向普京表明華府的政策不是針對俄羅斯或其他人，而是為了美國人。他指，他還向普京表明，如果美國的總統不發聲捍衛民主價值和基本自由，將不能取信於美國人，所以人權問題將一直關注的議題。

拜登提到，峰會是否成功將取決於未來數個月普京對美國的對抗姿態是否有改善。他未表明有信心普京將改變行為，但覺得普京不想出現冷戰。

拜登未有對普京發出威脅或最後通碟，但向對方表示如果俄羅斯再次企圖干預選舉，美國將會回應。他也指，如果納瓦利尼於監獄死亡，將會有嚴重後果。拜登也向普京列出一份清單，指出他認為應該排除於網絡攻擊的16項關鍵基建，表明如果攻擊持續，美國將回應。