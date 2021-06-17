美俄峰會後發表「戰略性穩定聯合聲明」將有雙邊「戰略穩定對話」

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-17 03:09

美國白宮在美國時間6月16日在總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面後發布聲明，稱美國已通過峰會展示出，即使在兩國關係緊張之時，仍能就共同目標取得進展。

白宮網站16日發布題為《美俄總統戰略性穩定聯合聲明》（暫譯，U.S.-Russia Presidential Joint Statement on Strategic Stability）的文章中，稱兩國「即使在（關係）緊張時期，它們也能夠在確保戰略領域的可預測性、減少武裝衝突風險和核戰爭威脅的共同目標上，取得進展。」

美俄峰會：圖為俄羅斯總統普京與美國總統拜登6月16日會面後，普京在作為峰會場地的瑞士日內瓦拉格蘭奇別墅出席記者會。（AP）

文中稱：「最近延長的《新削減戰略武器條約》（New START）體現我們對核軍備控制的承諾。 今日，我們重申核戰爭不能打贏、也絕不能打的原則。」

美俄2月宣布延長《新削減戰略武器條約》5年。

聲明內文稱：「根據這些目標，美國和俄羅斯將在不久將來一同開展綜合性的雙邊戰略穩定對話（暫譯，Strategic Stability Dialogue），它將是深思熟慮以及有力的。 通過這個對話，我們尋求為未來的軍備控制以及降低風險措施奠定基礎。」