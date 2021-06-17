趙立堅：武漢團隊應獲新冠研究的諾貝爾醫學獎　而非遭指責

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-17 21:31

中美繼續就新冠肺炎（COVID-19）病毒溯源問題爭拗之際，中國外交部發言人趙立堅6月17日回應稱，中國科學家最早發現新冠病毒基因序列，並不意味武漢就是新冠病毒源頭，更不能借此推斷出病毒是由中國科學家製造。他表示，武漢團隊應該獲得新冠研究的諾貝爾醫學獎，而不是被指責。

趙立堅6月17日主持例行記者會時說，如果說因為首先發表高品質病毒序列就被扣上新冠源頭的罪名，最先發現愛滋病毒的蒙塔尼耶（Luc Montagnier）教授就應該是全球愛滋病的罪魁，而不是諾貝爾醫學獎獲得者；發現細菌的巴斯德（Louis Pasteur）先生就應該為全球致病細菌負責了。他稱，相比之下，武漢團隊應該獲得新冠研究的諾貝爾醫學獎，而不是被指責。

圖為中國外交部發言人辦公室6月17日在社交網站上傳的趙立堅圖片（Twitter@mfa_china）

斥美國一些人把溯源政治化

趙立堅說，美國一些人無視中國及世界衛生組織（WHO）聯合專家組的溯源研究報告，大肆鼓譟新冠病毒實驗室泄漏論，將溯源政治化，「這是對以世衛為主導的溯源研究的極大冒犯，是對科學家和科學精神的嚴重褻瀆，是對國際社會團結抗疫努力的重大破壞。」

據新華社報道，趙立堅就新冠病毒溯源六問美國，包括美國擁有世界上最先進的醫療技術，卻淪為疫情感染和病逝人數最多的國家，為什麼沒有美國政客為此承擔責任；他又反問，2019年7月，維珍尼亞州北部開始出現原因不明的呼吸系統疾病，威斯康辛州爆發大規模電子煙疾病，質疑這與新冠病毒有什麼關係。

報道又指，趙立堅反問，據美國國家衛生研究院稱，新冠病毒2019年12月即在美國出現，美方對此如何解釋；他又問，為什麼美方對德特里克堡（Fort Detrick）和全球200多個生物實驗室諱莫如深，從不回應。

趙立堅又問，為什麼美方要求情報部門，而不是科學家去搞溯源研究；為什麼美方不像中國一樣，秉持公開、透明、科學的態度，邀請世衛專家赴美開展溯源研究。