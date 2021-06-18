加拿大將帶頭在聯合國發表涉疆聲明　中國批評

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-18 12:36

加拿大將帶頭在聯合國人權理事會率先發布新疆人權問題聯合聲明，中國常駐日內瓦代表團發言人做出反擊，批加拿大等國自己「侵犯人權行為觸目驚心、令人髮指」。

加拿大6月21日在聯合國人權理事會第47屆人權高級專員年度報告互動對話會上率先發表涉疆聯合聲明。

6月17日，中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印就加拿大將帶頭在人權理事會搞反華共同發言做出以下評論。

劉玉印指責稱，加拿大等一小撮西方國家出於政治目的，企圖再次在人權理事會散佈虛假信息和謊言，對中國進行誣陷，這不過是重複他們將人權作為政治工具的一貫伎倆。

劉玉印指出，中國政府致力於為包括新疆各族人民在內的中國人民謀幸福，中國新疆經濟社會發展和人權事業取得顯著成就。

「2020年，新疆300多萬貧困人口全部脱貧，在歷史上首次消除絕對貧困。中國政府治疆政策光明磊落，對得起人民，對得起歷史，得到各族人民衷心擁護和支持。」

劉玉印強調，中國新疆每年接待2億多人次旅遊者。這些國家在中國設有使館，派駐大使和其他外交官，難道他們不清楚中國新疆的真實情況嗎？還是有意扮演叫不醒的裝睡人？

劉玉印補充説，中國多次邀請這些國家駐華大使赴新疆走一走、看一看，他們卻推三阻四，至今未成行，他們害怕什麼呢？很明顯，他們在意的並非事實和真相，而是千方百計藉口涉疆問題詆譭和誣陷中國。這種作法不得人心，不能得逞。劉玉印反批加拿大人權狀況，「加拿大等國自己侵犯人權行為觸目驚心、令人髮指。加拿大嚴重侵犯土著人人權。加拿大一所寄宿學校近日發現200多具土著兒童遺骸，再次讓人想起加拿大殘殺土著人、滅絕土著人文化的歷史罪行。」

劉玉印強調，新疆、西藏、香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。中方敦促加拿大等國立即停止借涉疆等問題搞政治操弄，停止在人權理事會挑起對抗。中方將堅決反擊強加給中國的各種不公和侵害。