新加坡病例增　熟食中心群組累計56確診　專家：或排隊買食物感染

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-18 18:52

新加坡的新冠肺炎（COVID-19）病例近日回升，其中紅山區（Bukit Merah）一個市場與熟食中心爆發感染群組，截至6月17日，累計有56宗相關確診病例。政府跨部門應對疫情工作小組6月18日稱，多種因素導致這次的群組感染，其中一種感染病毒的可能是民眾在受歡迎攤檔大排長龍所致。

新加坡在6月17日新增20宗社區病例，其中17宗與紅山景市場與熟食中心（Bukit Merah View Market and Food Centre）感染群組有關。6月18日則新增14宗社區病例，目前未知多少宗與熟食中心有關。截至6月17日，這個熟食中心群組累計爆出56宗相關確診病例。

新加坡衞生部醫療服務總監麥錫威（Kenneth Mak）6月18日在視像記者會上稱：「我們訪問過的某些案例報稱，排隊時間為至少30分鐘，如果這些訪客挨得太近，這段期間通常會被列為重要的密切接觸。」

麥錫威稱，這些患者還可能因為共用熟食中心裏面包括廁所在內的公共設施而受感染，也可能是因為街市和熟食中心人口密集，他稱，部份攤販與員工互動時沒有戴口罩。目前新加坡政府仍無法確定具體傳播方式。

截至6月17日，紅山景市場與熟食中心的56宗確診病例中，有21人是員工或攤檔工作人員，13人是來訪市場或熟食中心的訪客，其餘是確診患者的密切接觸者。

32%完成接種疫苗

麥錫威又指出，這個熟食中心感染群組的確診病例中，有50%患者尚未接種疫苗，有32%患者已經完成接種疫苗，其餘則是接種了一劑疫苗。

新加坡衞生部長王乙康在6月18日公布另一數據，即自4月11日以來，新加坡有158宗已完成接種疫苗後確診的病例，當中只有2宗需要輸氧，但不需要入住深切治療病房，這兩人本身都患有其他疾病。

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新加坡目前安排民眾接種輝瑞（Pfizer）疫苗或莫德納（Moderna）疫苗，然後自6月18日起，會開放讓民眾到私家醫療機構預約接種科興疫苗。

當地衞生部公布的數據顯示，截至18日中午，全國單日新增14宗社區感染病例，當中10宗與先前確診病例有關，但暫未說明是否與紅山景市場與熟食中心群組有關。

衞生部16日把牛車水大廈（Chinatown Complex）、夜間野生動物園（Night Safari）和紅山景116號等地方納入社區個案到訪過的公共場所名單。

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