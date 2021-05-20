印度官員稱新加坡有新變種病毒　星洲反駁：不實

撰文： 魏向宇 最後更新日期： 2021-05-20 15:35

印度德里一名高官指新加坡出現新變異病毒，並呼籲取消與新加坡之間的航班，引來星洲政府不滿，並反擊指近期確診的多個病例，實際都是源於在印度發現的變異毒株。

印度德里首席部長凱傑里瓦爾（Arvind Kejriwal）5月18日發推稱，新加坡發現了一種「對兒童非常危險的變異新冠病毒」，可能在印度「引發第三波疫情」。他據此呼籲印度政府立即取消與新加坡之間的航班。

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新加坡衞生部當天立即發表聲明反駁他的言論，聲明強調，印度官員有關「新加坡發現變異病毒」的説法並不屬實。

新加坡衞生部表示，最近幾周許多新冠病例感染的毒株，主要都起源於印度發現的B.1.617.2變異病毒，病毒譜系檢測已經表明，新加坡的幾個感染群都與B.1.617.2變異病毒有關。

新加坡外交部19日會見了印度駐新加坡最高專員庫馬蘭（P Kumaran），稱這一「沒有根據的指控」讓新方感到失望。新加坡外長隨後還發推文批評凱傑里瓦爾的言論：「政客應該堅持事實！並不存在『新加坡變異病毒』。」

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外長澄清：不代表印度政府

印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）19日在推特上作出了「澄清」。他先是稱讚了新加坡援助印度抗疫的表現，稱新加坡和印度是抗疫的「堅定夥伴」，印方讚賞新加坡作為物流中心和氧氣供應商的角色，「他們派軍用飛機幫助我們的姿態表明了兩國之間的特別關係。」

接着蘇傑生也點名批評凱傑里瓦爾的言論：「然而，那些本應更瞭解情況的人發表的不負責任的評論會損害長期的合作關係。所以讓我澄清，德里首席部長的言論並不代表印度政府。」