古特雷斯成功連任聯合國秘書長　任期至2026年底

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-18 22:44

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）6月18日通過投票成功連任，他將在2022年1月1日至2026年12月31日展開第二任期。

聯合國安理會之前已一致支持古特雷斯連任聯合國秘書長一職，至6月18日，聯合國大會正式通過任命古特雷斯。

古特雷斯同日宣誓連任並發表講話，他表示在疫情下，各國均受到失業、貧困等不同打擊，呼籲所有人團結解決問題，改變疫苗供應不平等現象，應對可能的衝突，並促成一個更平等、安全、綠色的未來。

他又發文表示，對連任聯合國秘書長深感榮幸與感激，形容這是最高尚的責任。

I am deeply honoured and grateful for the trust placed in me to serve as the Secretary-General of the United Nations for a second term.



Serving the @UN is an immense privilege and a most noble duty. — António Guterres (@antonioguterres) June 18, 2021

古特雷斯過去曾任葡萄牙總理、聯合國難民署高級專員，自2017年1月起成為聯合國秘書長。