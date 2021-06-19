Pornhub被指以性侵影片獲利　遭34名女性入稟起訴

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-19 00:57

全球著名成人影片網站Pornhub6月17日遭34名女性入稟美國加州法院，指控網站及母公司故意利用描寫強姦和性侵的片段獲利，當中有受害者為未成年人士。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）等傳媒17日報道，代表34名原告的律師在狀紙指出，Pornhub建立一個充滿兒童色情及其他各種形式的未經同意的性內容市場，因此向該網站索償。

他們亦同時起訴營運Pornhub的母公司MindGeek，形容對方是「典型的犯罪王國」，利用未經同意的性內容建立商業模式。

這批原告來自美國和其他地方，指官司不是與色情有關，而是強姦問題，並稱Pornhub很可能是北美洲及更廣泛地方的最大型未受監管的兒童危情儲存庫。其中14名原告表示，她們被拍攝有關片段的時候仍然未成年，因此應該被視為兒童性販運的受害者。

PornHub號稱全球最大色情網站，網站日均訪問次數為1.3億，惟網站曾捲入兒童性侵及偷拍影片風波。（Pornhub網頁截圖）

唯一一名願意公開身分的弗萊茨（Serena Fleites）指出，自己在2014年得知Pornhub有一段13歲時被男友強迫拍攝的「裸體和露骨」片段，而且在未獲她同意下上載到網站。她後來假扮成自己的母親要求網站移除片段，但經過數周後才下架。不過在這段時間期間已經有多名用戶下載和重新上載，每次都要重新提出要求才能移除片段。

另外他們亦起訴全球科技支付公司Visa，指公司在明知的情況下為MindGeek提供商業服務，令對方從性販運中獲利。

Pornhub否認指控，稱已經有一連串措施打擊違法內容，而MindGeek形容「犯罪王國」的說法是荒謬和不實。