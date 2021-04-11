Pornhub踩過界邀AV女優宣傳可持續發展　用性包裝令環保不無聊？

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-04-11 09:02

因應社會議題，利用網路訊息和自帶傳播力度的公眾人物所發起的冰桶挑戰、洗手挑戰，通常都會獲得不錯的迴響。但老實說，引起人們的關注雖然是好事，但真正會「起而行」的人仍然為少數，因為當人們自己都快自顧不暇，或每天都要經歷工作來回的舟車勞頓，回到家只想玩玩Game放鬆一下身心靈，又怎麼會去盡社會責任？

當然，除了上述講到的心理狀態，這些挑戰對於部分人士來說，可能也會認為如此無聊的全民運動，根本沒有整天駝着背玩PlayStation 5那般好玩，反正世界又不差我一個去做，相信每位人或多或少都有類似這樣的心態。

可要說到「最無聊」，筆者認為這世界最bored的運動提議可得給「可持續發展」環保運動投上一票。因為我們所能做的無非就是垃圾分類或回收舊衣，要不然就是到海邊頂着大太陽撿垃圾，把自己搞得這麼累不如實行冰桶挑戰或洗手挑戰，而且有時間還能順便沖個涼「順便在廁所打__」，還比較爽你說對吧？

但，當筆者還存在這種提倡是非常無聊的想法時，最近成人影片網站Pornhub卻把「可持續發展」這回事弄得性感起來，直接狠狠打臉了我這種低端想法。

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Pornhub邀來女優Kira Noir當宣傳大使，表示：「將性與可持續性結合在一起是件好事，令人感覺不無聊，做起來又很性感」

事情原委是這樣的，不久前Pornhub在自家平台宣告與2030 or Bust環境資助基金會，合辦了一個名叫「Sexstainability」的線上計劃，也為此活動推出了個叫「Fxck The Planet Right」的全新頻道，邀請大家在「自摸」的同時，還能身兼照顧環境的責任，Pornhub 更會因每個影片觀看，捐贈10美分給環境單位拯救地球，這便是意味着你看愈多他們捐愈多。

如果你去查詢此個專頁，還能查的到一些JOI（Jerk Off Instruction）開頭的影片，會發現裏面每位知名女優，都會「以身作則，手口並用」告訴你哪些行為是能促進可持續發展，「用身體告訴你」節約水電，資源回收，食物浪費，會對環境造成什麼樣的影響。

而會用這種方式呈現，是因為他們認為用無聊的方式去敘述，人們大多仍處於被動狀態效果不佳，遲早有天會2030 or Bust（不是活到 2030 年，就是世界毀滅），所以便站在男生的想法去讓人們「自然而然」的去行動。同時Pornhub還邀來Kira Noir當宣傳大使表示：「將性與可持續性結合在一起是件好事，令人感覺不無聊，做起來又很性感。」對於 Kira Noir這句話筆者是十分贊同的，因為在網站內看着各位頂級AV女星將可持續性玩得如此性感，個人再寫這篇文章的同時，已經像是個「未爆彈」想為地球揮灑蛋白質了。

其實這也不是 Pornhub 第一次這麼做了

大家都知道Pornhub不只好看又好玩，其創意性真又每次驚艷眾人，事實上不久前這個 AV 網站也發布了「The Cleanest Porn」的提倡，大量的女優在進行激烈的動作前，先撫摸着自己的身軀教導你在開始前先好好洗手，才不會造成感染，在疫情期間宣導人們如何安慰自己也保護另一半。

但這樣是絕對不足的，畢竟看片期間大家也「蝌蚪衝腦」 ，Pornhub在此期間創立 Pornhub Sex Wellness Center網頁，供用戶們在觀賞影片的同時，也能增加性傳播知識的相關疾病，甚至還提供專人的問答服務。

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當然這只是其一而已，過去Pornhub為了保育還釋出Cosplay熊貓以及海洋保育的捐錢活動，最近他們還為倡導「可持續發展」，特地跑到滿是垃圾的海岸邊拍片……這寧願臭死還要宣導的精神，能不支持嗎？

所以，女朋友請先停止反對，當他開啟Pornhub「Sexstainability」頻道時，是要拯救妳的未來

不過就算講了如此多，也許還會有女朋友或父母會阻止，可能也是擔憂心肝寶貝傷身了吧。畢竟之前美國聖地牙哥知名泌尿科，便有採訪312名年齡約20至40歲的男生，有 21.3%的男生每周3至5 次，5%的人每周看6至10 次，4.3%的人每周瀏覽11次，這樣的結果也造成了「升國旗」的障礙。

雖然說就連知名泌尿科醫師Matthew Christman都曾表示：「看片內容與現實落差太大，少看點比較好」，但這番話顯然難以抵擋「雞心壯志」的年輕人。

所以如果換個角度想，如果之後看到男兒們開啟Pornhub「Sexstainability」這頻道時，也許不妨試着陪著一起看順便了解他們的喜好，還能順便讓Pornhub捐點錢給環境組織，幫助生活環境也拯救妳的未來何樂不為？當然要完成這條件前提是妳為女朋友身分，如果是父母的話那就算了，當筆者沒說。

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