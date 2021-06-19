俄羅斯太平洋海軍演習　冷戰後規模最大　精銳軍備艦艇盡出

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-19 18:06

俄羅斯太平洋艦隊（Pacific Fleet）6月10日出動20艘艦艇前往4,000公里以外的太平洋中部地區展開大規模海上軍事演習。英媒14日稱：「這是俄羅斯在美俄總統會晤前有意向外界展示肌肉」。

冷戰以來最大規模演習

太平洋艦隊在這次演習中堪稱精銳盡出，有太平洋艦隊旗艦、巡洋艦「瓦良格」號（Varyag）、大型反潛驅逐艦「潘捷列耶夫海軍上將」號（Admiral Panteleev）與護衛艦「沙波什尼科夫元帥」號（Marshal Shaposhnikov），還有3艘護衛艦和測量船「克雷洛夫元帥」號，同時包括遠程反潛機圖-142MZ（Tu-142mz）和戰鬥機米格-31BM（MiG-31BM）在內的約20架戰機也參與其中。

俄羅斯軍演：圖為俄羅斯國防部6月10日在Facebook發布的影片截圖。（Facebook@mod.mil.rus）

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濱海分艦隊（Primorye Flotilla）司令卡班佐夫（Konstantin Kabantsov）說：「它（演習）的特殊之處在於演習地點位於太平洋中部，這在俄羅斯艦隊近代史中並無先例。」

專家：美俄峰會軍事配菜

俄羅斯雜誌《專家》10日引述軍事預測中心主任、軍事科學院院士阿納托利・齊加諾克指，這場海軍演習是在給瑞士日內瓦舉行的俄美峰會這道「政治主菜」端上的「軍事配菜」。

An operational exercise of the heterogeneous forces of the Pacific Fleet is being conducted in the central Pacific https://t.co/FMrpRKTqM1#Pacificfleet pic.twitter.com/e9vD6QwzE2 — Минобороны России (@mod_russia) June 10, 2021

他表示，華府一份聲明把原本完全從俄羅斯經濟區內經過的北極海上航線理所當然變成國際水域，莫斯科希望藉此告訴華盛頓，莫斯科對聲明不會毫無反應。

圖為俄羅斯國防部6月10日在Facebook發布的影片截圖。（Facebook@mod.mil.rus）

實際影響有限

俄軍事外交分析中心專家弗拉基米爾・維諾庫羅夫則認為，俄軍這次動作實際影響有限，俄美在太平洋地區並非「火力全開」，雙方的主要角力區域是歐洲。

維諾庫羅夫稱，美國僅僅一艘戰艦駛入黑海，便迅速引發俄羅斯媒體、外交部和國防部的強烈反應，而華盛頓1周前在太平洋上進行的「敏捷匕首」演習，在俄羅斯除軍事專家外，極少有人關注。

俄羅斯火箭和炮兵科學院副院長康斯坦丁・西夫科夫也表示，「20艘軍艦和戰機參與的演習被宣傳為『大規模』，這本身就很能說明問題。即便美國一支航母編隊擁有的戰艦戰機數量都更多。在和平時期，俄羅斯太平洋艦隊加上歸其調度的海軍航空兵，規模甚至遜色於日本。」