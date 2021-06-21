新冠肺炎｜Delta勢成全球主要流行變種病毒株　您需知道的6個問題

撰文： 許懿安 洪怡霖 最後更新日期： 2021-06-21 00:15

世界衛生組織（WHO）6月18日稱，最初在印度發現的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）變種病毒株Delta，將為全球主要的變種病毒株。在短短大半年間傳至逾80個國家的它，普遍被認為傳染性較強，但除此之外，醫學界及科學界對這個變異病毒株所知仍然有限。

世衛首席科學家斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）當天在瑞士日內瓦（Geneva）出席記者會時說：「由於傳播能力增加，變種病毒Delta即將成為全球主要的變種病毒株。」世衛歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）稱，病毒會在歐洲生根。

關於Delta變異病毒株最早的紀錄，它於2020年10月首次在馬哈拉施特邦（Maharashtra）被發現。它之後便傳遍印度，並「輸出」至其他國家。世界衛生組織2021年5月10日公布，將它列為「值得關注的變異病毒株」（variant of concern，VOC）。

什麼是病毒變異？

冠狀病毒在傳播過程中會自然發生變異，由病毒在複製過程中出現的隨機、微小的錯誤所產生。研究人員發現，一個新冠病毒每1個月大概會出現一到2處複製失誤——這些失誤即為突變（或稱變異，mutation）。至今為止新冠病毒已經出現了上萬種突變，但真正能改變病毒適應性（viral fitness）的突變數量很少。當病毒積累到一定量足以改變其適應性的突變，便會形成獨特的變種（variant）。

阿富汗新冠肺炎疫情：圖為6月19日，喀布爾一批人在排隊等待將手上的氧氣瓶注滿。政府稱國內的氧氣供應在第三波疫情惡化之際，變得愈來愈短缺。（AP）

什麼是Delta？

Delta變異病毒株（以下簡稱Delta）有多個突變，科學家迄今佢不知那些突變的意義，但英國倫敦大學瑪麗王后學院（Queen Mary University of London）的臨床流行病學家古爾達薩尼（Deepti Gurdasani）稱，那些突變與容許病毒跟人類細胞結合，以及協助病毒逃避免疫反應病關。

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Delta和Delta+的分別

Delta的「子系」（sublineage）、有時被稱為Delta Plus或AY.1已出現。現時與它有關的個案不是很多，但它有名為K417N的突變。K417N首次在南非被發現。

古爾達薩尼稱，K417N被指與「更能逃避疫苗功效」以及「增加傳染性」有關。但他也說：「我們還不知道帶有這種特定突變的新變種病毒的特性。」

英國新冠肺炎疫情：英國90%新冠肺炎新增確診個案中，都是感染Delta變種病毒株。圖為6月9日，一名男子在英國博爾頓的市政廳外的接種中心等候。（AP）

傳染力更強？

從英國公共衛生署（Public Health England，PHE）數據看來，答案確是如此。英國逾90%的新增確診個案，病人都是感染Delta。截至6月9日，英國已有逾4.2萬個Delta個案。6月2至9日間，新增近3萬宗Delta個案。根據PHE確認的個案，大部分感染Delta的病人都是未接種疫苗，或是只接種了1劑。

PHE的研究發現，Delta與同一家庭傳染機會增加64%有關。這是將Delta與Alpha變種病毒株（B.1.1.7）引致同一家庭傳染機會作比較的結果。Alpha變異病毒株首次在英國肯特（Kent）發現。

巴西新冠肺炎疫情：巴西疫情「高燒」不退，來到6月19日，死亡個案已逾50萬個，政府抗疫不力引發民眾不滿。圖為6月19日，巴西聖保羅爆發示威，有人在街上豎立紙板，示威者設計圖片，讓巴西總統博爾索身穿囚衣，象徵他是罪人。（AP）

疫苗效力減弱？

現有資料顯示，相對於Alpha變種病毒株，「輝瑞疫苗」及「阿斯利康疫苗」在預防感染Delta變異病毒株病人入院方面，效力稍低。

「輝瑞疫苗」由美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發。「阿斯利康疫苗」由英國藥廠（AstraZeneca）及英國牛津大學（University of Oxford）聯合研發。「輝瑞疫苗」以信使核糖核酸（mRNA）技術製成。「阿斯利康疫苗」是腺病毒疫苗。

根據PHE研究的預印本（Preprint），接種2劑後，「輝瑞疫苗」對Delta的效力低6%，「阿斯利康疫苗」的效力低1%。

PHE的研究指出，對於有徵狀、由Delta引起的新冠肺炎，「輝瑞疫苗」在接雒第一劑後的有效率為36%、2劑後是88%；阿斯利康疫苗在接種一劑後的有效率是30%、2劑後是67%。

WHO疫情技術主管范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，關於Delta是否會導致更多重症，仍需通過更多研究來確認。

菲律賓新冠肺炎疫情：圖為5月21日，塔格菲一個流動注射站的醫療保健人員在工作。（Reuters）

更加致命？

有關數據仍然很少，難就這問題提供確切的答案。

以英國為例，在2月1日至6月7日之間，有42個死亡個案，病人生前感染Delta變種病毒株他們當中23人未接種疫苗、7人在逾21天前曾接種第一劑疫苗、12人在逾2週前接種第二劑疫苗。

根PHE的說法，相對於Alpha變異病毒株（最先在英國被發現），Delta變異病毒株更可能導致病人需入院。

古爾達薩尼稱，從英國的數據看來，如Delta更可能導致病人入院，倘若它最終被確認是更致命，亦不令人意外。