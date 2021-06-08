新冠肺炎｜印度變種病毒Delta疑與聽力受損和壞疽有關　醫生擔憂

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-06-08 21:03

印度的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐，在當地發現的變種病毒株Delta（B.1.617.2）被視為導致第二波疫情的原因，它是目前傳染力最強的變種病毒株。美國傳媒6月8日引述當地醫生報道，Delta或與包括聽力受損、壞疽（Gangrene，即身體組織壞死）在內的病徵有關，他們對此感到擔心，希望了解變種病毒會否引致更嚴重病情。

↓想看與印度新冠肺炎疫情有關的照片，請點擊放大觀看：

醫生：不是病人典型病徵

彭博社8日報道，印度醫生認為聽力受損、嚴重胃部不適、以及引致壞疽的血栓，都可能與Delta有關，這些病徵以往並不是新冠病人的典型病徵。

報道引述6名在印度不同地方治療新冠肺炎病人的醫生指，胃痛、噁心、嘔吐、食慾不振、聽力受損及關節痛，都成為病人正經歷的病徵。

孟買心臟科醫生馬努丹（Ganesh Manudhane）表示，一些病人更出現微血栓（Micro thrombi）或小血栓（Small blood clots）症狀，這些情況太嚴重的話更會導致病人的組織壞死、出現壞疽。

馬努丹在過去2個月曾醫治8名有血栓併發症（Thrombotic complications）的病人，其中2人需要切除手指或一隻腳。