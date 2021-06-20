萊希當選伊朗新總統　立場強硬　曾涉及秘密審訊政治犯

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-20 01:29

伊朗總統大選結束，現任司法總監萊希（Ebrahim Raisi）一如外界預期成功當選。他主張打擊貪污和改善經濟，但這位強硬派新總統則被指在1980年代曾經參與大規模處決政治犯。

萊希1960年出生於伊朗第二大城市兼伊斯蘭什葉派聖城馬什哈德（Mashhad），他在5歲時，擔任教士的父親離世，萊希子承父業，到聖城庫姆（Qom）學習什葉派教義。

伊朗在1979年爆發伊斯蘭革命後，萊希加入司法機構，並在時任總統、現在的最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Khamenei）的栽培下，於多個城市擔任檢察官。他25歲時獲委任為首都德黑蘭（Tehran）的副檢察官。

圖為2021年6月6日，伊朗總統候選人萊希於埃斯拉姆沙赫爾出席競選集會。（AP）

1980年代秘密審訊政治犯

不過萊希在德黑蘭工作期間，就被指是1988年「死亡委員會」秘密法庭的其中一名法官，重新審訊數以千計正在服刑的政治犯，當中大部分是來自左翼反對派組織「伊朗人民聖戰組織」（People's Mojahedin Organization of Iran，PMOI）的成員。

伊朗政府沒否認有囚犯從該法庭的審訊後被處決，但沒有透露細節。有人權組織指，大約5000名當地人被處決後，遺體埋於亂葬崗。萊希多次否認參與其中，但同時指哈梅內伊頒下伊斯蘭教令，因此認為裁決合理。國際特赦組織及人權監察批評，萊希當選伊朗總統是對人權的打擊，呼籲繼續調查他在秘密法庭的角色。

圖為2021年6月6日，伊朗總統候選人萊希的支持者於德黑蘭集會。（AP）

政治生涯如坐火箭

萊希的政治生涯繼續平步青雲，接連出任德黑蘭檢察官、國家監察局首長、司法部第一副首長及總檢察長等。他在2016年獲哈梅內伊委任為當地最主要及富裕的宗教組織、控制當地建築、金融、電訊、能源等經濟領域的拉扎維聖陵基金會（Astan-e Quds-e Razavi）。

他在2017年首度出戰總統選舉，大打反貪牌，但最終不敵成功連任的魯哈尼（Hassan Rouhani）。

萊希的私生活非常神秘，唯一所知的是其妻子賈米拉（Jamileh）於德黑蘭沙希德·貝赫什提大學（Shahid Beheshti University）任教，並育有兩個孩子，而他的外父則是馬什哈德的強硬派宗教領袖。