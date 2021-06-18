伊朗大選｜投票率或創歷史新低　選民對政治失望寧「躺平」？

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-06-18 12:21

伊朗6月18日舉行總統選舉，大熱候選人強硬派的伊朗司法總監萊希（Ebrahim Raisi）有望成為魯哈尼（Hassan Rouhani）的繼任者。不過當伊朗經歷長年政治混亂和經濟困難，很多人已經不再熱衷參與政治，今屆投票率或創新低。

自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，政府一直由民選和委任的兩個部份組成。雖然不是完全的民主制度，但伊斯蘭議會和總統選舉都有一定程度的自由，候選人之間曾鬥得難分難解，未到最後都不知道鹿死誰手。

今年的總統選舉卻有點不一樣。經過憲法監護委員會篩選後，只有七名候選人合資格參選，很多熱門的中間派或改革派人物未能「入閘」。選前更加有三名候選人退選，萊希當選機會大增。有人認為，這場選舉的劇本已經寫好。

圖為2021年6月18日伊朗總統選舉的四名候選人。左起為伊朗央行前行長赫馬提、國家利益委員會秘書長雷扎伊、議員哈希米和伊朗司法總監萊希。（AP）

總統來又去 苦況未改善

伊朗全國有5,900萬名合資格選民，但不是所有人都有意投票。美聯社引述伊朗學生民意研究所最新估算，投票率只有42%，將創歷史新低。

伊朗人不是沒有努力爭取過。他們曾經選出溫和派的魯哈尼出任總統。魯哈尼曾承諾推動社會自由和改善經濟，任內甚至與世界大國簽署核協議，為伊朗的未來帶來一絲希望。不過隨美國退出核協議，伊朗經濟不見得有大幅改善，魯哈尼的承諾終告落空。伊朗人的失望也不難理解。

對一般人來說，不論是保守派抑或改革派都沒有分別。看吧，改革派在位八年，這就是我們的處境。 餐廳經理拉扎維（Nabiollah Razavi）

德黑蘭退休老師法蒂瑪（Fatemah）都不打算投票。她向《華盛頓郵報》表示，上年總統選舉她投票給改革派候選人，當時心裏還存有一絲希望能夠帶來改變，但她今次不再有任何幻想，「我不會再於這個伊斯蘭政權投票。」除了對政府失望以外，她還不滿現時的候選人。

這是完全的絕望。我對整個制度都不滿，因為我不可以表達我的意見。我可以表現不高興的唯一方法就是不投票。 雜貨店店主禮薩（Reza）

圖為2021年6月18日，伊朗德黑蘭有人於票站外面排隊投票。（AP）

投票不投票 選民難抉擇

投票率的高低除了可能改寫選戰結果以外，還影響到政權的合法性。伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）呼籲選民踴躍投票，並警告如果投票率低，伊朗將面臨來自敵人更加大的壓力，「因為（經濟）抱怨而不投票不是正確的。」

支持萊希的人自然有意慾投票。從事資訊科技行業的伊曼（Iman）向《紐約時報》表示將投票給萊希，「我會投票，因為國家命運對我來說很重要。」兩名出席萊希競選集會的女子稱，認可萊希出任司法總監期間打貪的成果，但更加重要的是，她們認為出席集會是愛國表現，「伊斯蘭共和國內有問題，但我們相信（國家的）制度很好。」

改革派卻出現分歧。他們視選舉被操縱，逾百個知名改革派社運人士、異見份子和政客則呼籲人杯葛選舉，將悲憤化為和平的抗命運動。有人卻認為只要一息尚存就要爭取發聲的空間。

身為溫和派唯一代表的伊朗央行前行長赫馬提（Abdolnasser Hemmati）16日參與「俱樂部會館」應用程式（Clubhouse）的討論時呼籲不要再向強硬派退讓，「如果你們不用選票支持我，我就是單打獨鬥」，「我問杯葛者，你們怎麼認為不投票能夠幫助國家？我們為什麼要投降將國家所有權力交給一個陣營？」有被軟禁的改革派反對派領袖也指，按照現時情況，投票是唯一決定伊朗命運的方法。