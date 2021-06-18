伊朗總統選舉︱大熱門萊希勢當選　屬強硬派代表人物遭美國制裁

撰文： 成依華 最後更新日期： 2021-06-18 06:55

伊朗6月18日舉行總統大選，但投票尚未開始，當地民眾已覺得沒有懸念，勝出者極可能是司法總監萊希（Ebrahim Raisi）。萊希屬強硬派代表，被視為有望接班最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的人選，他自2019年起遭美國制裁，一旦掌權後與美關係備受關注。

伊朗如何選總統？

每逢伊朗舉行大選，憲法監護委員會都會負責審查候選人的資格，決定誰人能夠入閘，在這次選舉，一共有592人登記參選，最終7人獲准成為參選人，其中5人為強硬派，另外2名中間派參選人的受歡迎程度不高，所以在名單出爐後，輿論已認為「強硬派勝選無懸念」。

民眾早已預期這次選舉不會出現驚喜結果，但憲法監護委員會沒有批准數名受歡迎的改革派與溫和派人物參選，在當地引發爭議，部分民眾號召杯葛投票，外界預期這次選舉的投票率將不高。

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伊朗大選：萊希是哈梅內伊的心腹，被視為伊朗總統選舉的大熱門，圖為2021年5月15日的萊希（AP）

遭美國制裁的萊希

現年60歲的大熱門萊希是哈梅內伊的心腹，屬極保守派神職人員，他從事司法工作多年，在1988年伊朗大規模處決政治犯的事件中，他是當時四名法官的其中之一，被視為鷹派。人權組織指控在當年的事件中，有多達5000名政治犯遭處決。

萊希2017年曾參選總統，但輸給當年爭取連任的魯哈尼（Hassan Rouhani）。2019年，哈梅內伊任命萊希為司法總監。同年美國宣布制裁萊希，指控他曾參與1988年的政治犯遭處決事件，以及參與2009年的鎮壓群眾示威事件。

一旦萊希掌權，伊朗與美國的關係會否更加惡化，自然備受關注，但事實上，萊希雖然未有於競選期間公布在政治或經濟方面的詳細計劃，但也承諾會致力去除美國對伊朗的制裁，這點被視為支持與世界強國談判、支持恢復伊朗核協議。

伊朗大選：圖為6月16日在德黑蘭，一名萊希的支持者舉起他的海報（AP）

哈梅內伊的接班人

在這次選舉前夕，伊朗大選的7名參選人中，有3人宣布退選，令萊希的呼聲更高。

外界認為萊希一旦當選後，未來更有機會再上一層樓，接替哈梅內伊成為下一位最高精神領袖，哈梅內伊過去曾擔任伊朗總統。

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