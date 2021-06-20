英國下議院前議長白高漢轉投在野黨　稱希望將約翰遜趕下台

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-20 06:20

英國下議院前議長白高漢（John Bercow）6月19日表示，自己早前已經脫離執政保守黨，改投在野工黨，並希望協助工黨將首相約翰遜（Boris Johnson）趕下台。

白高漢接受英國《觀察家報》（The Observer）訪問時表示，自己在數周前已經加入工黨。他認為執政保守黨在約翰遜的領導下，變得反動、民粹派、國家主義，甚至有時仇外，因此有需要更換政府。

他指自己「轉會」的原因受到支持平等、社會公義及國際主義鼓勵，形容只有工黨才可以為他達成這些目標。

白高漢（John Bercow）（右）於2009年就任英國下議院議長。圖為他在同年11月參加國會開幕儀式。（Getty Images）

白高漢在1997年以保守黨員身份進入國會，並在2009年起擔任下議院議長一職，並根據政治中立規定退黨。他在2019年10月辭職，而在出任議長的十年間，曾多次與保守黨官員發生糾紛，並捲入職場欺凌醜聞，但他否認指控。

白高漢為人所熟悉的事，相信是他領導國會的十年間以一口古典英國腔說出「Order！（秩序）」近1.4萬次，以及時任首相文翠珊（Theresa May）及約翰遜推動英國脫歐法案時，樂於協助議員挑戰政府的決定等。

下議院議長白高漢在2019年10月離任，他以牙尖嘴利聞名，他經常在議事堂大喊「Order！」、叫議員冷靜的畫面最為人熟悉。（路透社）

對於白高漢的「叛變」，英國廣播公司（BBC）引述一名政府高層消息人士報道，沒有人會感到驚訝，亦反映工黨仍然是留歐派政黨。該名消息人士亦稱，約翰遜正忙於計劃在後疫情時代建立一個更美好的國家，指疫情令政府在如何花納稅人的金錢上，需要作出艱難而必要的決定。