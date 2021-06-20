人權組織：伊朗新總統萊希打壓人權　應接受調查

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-06-20 10:31

伊朗司法總監萊希（Ebrahim Raisi）6月19日成功當選下屆總統。國際特赦組織（Amnesty International）及人權觀察（Human Rights Watch）表示，萊希應就被指在1988年法外處決數千名政治犯一事接受調查。

國際特赦組織發表聲明說，萊希當選總統，而非因謀殺、強迫失蹤與酷刑等違反人性的罪行而接受調查，反映伊朗有罪不罰仍然非常猖獗。

圖為2021年6月6日，伊朗總統候選人萊希於埃斯拉姆沙赫爾出席競選集會。（AP）

國際特赦組織指出：「我們繼續呼籲依據國際法，對萊希過去和現時涉及的罪行展開調查，包括由行使普遍管轄原則（universal jurisdiction）的國家進行調查。」

人權觀察中東副總監佩奇（Michael Page）也發表聲明稱，伊朗當局通過鎮壓和不公平的選舉為萊希成為總統鋪路，「作為伊朗壓制性司法機構的負責人，萊希監督了伊朗近代歷史上一些最令人髮指的罪行，這些罪行值得調查和問責，而非（讓他）當選為總統。」

萊希被指是1988年「死亡委員會」秘密法庭的其中一名法官，重新審訊數以千計正在服刑的政治犯，伊朗政府沒否認有囚犯從該法庭的審訊後被處決，但沒有透露細節。有人權組織指，大約5,000名當地人被處決後，遺體埋於亂葬崗。