伊朗外長：伊核協議有望在魯哈尼剩餘任期內恢復實行

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-20 12:52

伊核協議談判6月20日會在維也納繼續進行。伊朗外長扎里夫（ Javad Zarif ）6月19日受訪時表示，伊核協議有望在魯哈尼（Hassan Rouhani）政府剩餘任期內恢復。

伊朗總統魯哈尼將於8月3日正式卸任。（AP）

俄羅斯衛星網6月19日報道稱，扎里夫19日參加一場論壇時提到正在維也納進行的伊核協議談判，並稱伊朗和美國正以某種方式就協議達成共識，但尚未達到理想狀態。他對談判表示樂觀，並稱協議甚至有可能在伊朗新當選總統萊希（Ebrahim Raisi）8月就職前就達成。

伊朗內政部6月19日宣布，司法總監萊希在伊朗第13屆總統選舉中獲勝。現任總統魯哈尼將於8月3日正式卸任，萊希將在8月5日就任第13屆總統，隨後將組建新內閣，開始新一屆政府的運作。

此外，扎里夫還透露，在伊朗恢復執行伊核協議之前，需要得到議會批准。

歐盟對外行動署19日發表聲明稱，《聯合全面行動計劃》（JCPOA）委員會將於6月20日在維也納恢復談判，與會者將繼續討論美國重返核協議的可能性以及確保其全面有效實施的方法。自4月以來，維也納一直在舉辦相關會議，旨在防止伊核協議破裂。

伊核協議於2015年達成，但是在特朗普（Donald Trump）執政期間，美國於2018年退出了該協議。拜登（Joe Biden）2021年上台後，美國有意重返該協議。目前，伊核協議相關方正在進行談判。