中國科興疫苗丨新加坡6月18日起供應　需求強勁

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-06-20 17:54

新加坡民眾6月18日起可接種中國科興生物（Sinovac）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，雖然新加坡政府尚有提供其他保護效力更佳的疫苗，但據國內數間私營診所稱「科興疫苗」需求強勁。

路透社19日稱，有570萬人口的新加坡有近半數至少注射1劑疫苗，他們接種的是「輝瑞疫苗」或「莫德納疫苗」。臨床實驗結果顯示，這兩款疫苗有效率都超過90%，而「科興疫苗」為51%。

「科興疫苗」由中國科興生物研發，商品名稱是克爾來福（CoronaVac）；「輝瑞疫苗」由美國藥廠輝瑞（Prizer）及德國生物新技術公司（BioNTech）聯合研發；「莫德納疫苗」由美國莫德納公司（Moderna）研發。

新加坡衛生部長王乙康18日稱，從新加坡的疫苗實際使用情況看來，效力為79.1%。換句話說，有21%民眾接種了疫苗，但仍被感染。

新加坡新冠肺炎疫情：圖為6月18日新加坡一間診所門口張貼告示稱，已停止接種科興疫苗的報名登記。（Reuters）

新加坡私營醫療機構獲准在18日開始為民眾接種「科興疫苗」，一些人當天就趕往私營診所接種，當中部分是中國人，他們認為注射中國製疫苗有利於他們回國後無需隔離。

世界衛生組織（WHO）6月初批准「科興疫苗」的緊急使用後，新加坡政府同意境內的私營醫療機構可透過特別採用程序（Special Access Route，SAR）使用「科興疫苗」。政府又說，待對方提交關鍵的數據後，才會把疫苗納入國家接種計劃。

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新加坡政府關注「科興疫苗」的功效。衞生部醫藥服務總監麥錫威（Kenneth Mak）18日稱，根據國家的經驗，有已接種「科興疫苗」的民眾仍染疫。

他稱使用「科興疫苗」有「疫苗突破」（vaccine breakthrough）的重大風險。

麥錫威指的國家是印尼。印尼官員在本週較早時間警告，超過350名醫療人員雖然已接種「科興疫苗」，但他們仍然染疫，數十人須送院就醫。