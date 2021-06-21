拜登25日將與阿富汗總統加尼會晤

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-21 10:55

美國總統拜登（Joe Biden）6月25日將在白宮接見阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani），以及阿富汗民族和解高級委員會主席阿卜杜拉（Abdullah Abdullah），討論駐阿美軍在阿富汗軍方和塔利班的暴力升級之際的撤軍問題。

拜登將與加尼（右）進行會晤。（Twitter@DDIndialive）

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）6月20日表示，拜登將在美國和北約部隊從阿富汗撤軍之前的美阿領導人首次面對面會晤中，向加尼和阿卜杜拉保證，美國將在外交、經濟和人道主義方面向阿富汗提供支持。

她説，「在軍事撤離繼續之時，加尼總統和阿卜杜拉的訪問，將突出美國和阿富汗之間的持久夥伴關係。」普薩基強調，華盛頓「繼續全力支持正在進行的和平進程，並鼓勵阿富汗各方有意義地參與結束衝突的談判。」

加尼辦公室暫未進行表態，阿富汗一名高級官員表示，阿富汗總統將尋求美國保證在撤軍後，繼續支持阿富汗安全部隊。

美軍5月1日正式開始的撤軍行動，導致阿富汗安全部隊和塔利班之間的戰鬥空前升級，至少已有30個地區被塔利班佔領，這給美國斡旋的阿富汗對手之間的緩慢和平談判帶來新的打擊。