美國航母全艦衝擊試驗影片曝光　4萬磅炸藥爆炸掀起滔天巨浪

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-21 18:06

美國「福特」號航母（USS Gerald R. Ford）6月18日在美國東海岸進行了「全艦衝擊試驗」（Full Ship Shock Trials），模擬實戰情況，檢驗航母的硬度。美國軍方6月20日公布試驗現場影片。

美軍6月18日公布試驗現場圖片，場面十分震撼（點擊圖集瀏覽）：

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美國海軍Twitter在6月20日發布「福特」號航母這次試驗的現場視頻，這段視頻是從遠處直升機上拍攝的。視頻顯示，炸藥在「福特」號航母附近爆炸，瞬間掀起滔天巨浪，比「福特」號還要高出許多。

而在6月18日的時候，美國海軍官網已經發布了這次試驗的聲明以及現場圖片。

#ICYMI USS Gerald R. Ford @Warship78 completes the 1st explosive event of Full Ship Shock Trials! Continuing the mission #NavyReadiness pic.twitter.com/Tx3w3c7eCm — U.S. Navy (@USNavy) June 20, 2021

與此同時，「福特」號航母Twitter賬戶6月20日也公布試驗影片。這段影片是從「福特」號航母上拍攝的。由於距離十分近，當炸藥爆炸時，巨大的衝擊力讓拍攝影片的鏡頭不停晃動。

它的Twitter賬戶還説，被引爆的炸藥有4萬磅。美國海軍研究協會新聞網稱，這次爆炸的威力相當於3.9級的地震。

從實驗結果來看，「福特」號航母成功承受了炸藥的衝擊，離正式部署又進一步。

Ever wonder what a 40,000 pound explosive looks like from the bridge wing of a @USNavy aircraft carrier?



Watch footage from #USSGeraldRFord's first explosive event of Full Ship Shock Trials and find out! 🤯#ThisIsFordClass #WeAreNavalAviation #Warship78 pic.twitter.com/2kbeEkF0g1 — USS Gerald R. Ford (CVN 78) (@Warship_78) June 20, 2021

據悉，自1987年「羅斯福」號航母進行水下衝擊試驗以來，美國海軍的航母就沒有再進行過這種試驗。它旨在檢驗艦載設備和系統在遭受衝擊後的運行能力。

美國「福特」號航母2021年4月份已經完成了交付後的測試。這項為期一年半的試驗於2019年10月開始，內容包括飛行甲板驗證、艦載機部隊運行、作戰系統資格測試等。

美國海軍作戰部長吉爾迪（Michael M. Gilday）上將近日表示，希望能在2022年部署「福特」號航母。