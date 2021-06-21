伊朗總統當選人萊希首個記者會：外交政策不受核協議所限

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-21 19:46

伊朗新任總統萊希（Ebrahim Raisi）6月21日稱，國家外交政策將不限於2015年伊朗核協議，德黑蘭將與世界互動。此外他稱不會與美國總統拜登（Joe Biden）會面。

這是他勝出6月18日的大選後首次出席記者會，他稱：「我們的外交政策將不會限於核協議，我們將與世界互動。」他接着說：「我們不會將伊朗人民的利益與核協議綑綁。」

他稱美國違反核協議，以及德國未能履行它的承諾。他說美國及歐洲應履行它們協議項下的承諾。

伊朗核協議的正式名稱是「聯合全面行動計劃」（Joint Comprehensive Plan of Action，JCPOA），是伊朗與6個國家，包括中、法國、俄、英、美及德國達成，2016年1月正式實行。伊朗以遵守條款換取西方國家撤除對德黑蘭的制裁。惟美國前總統特朗普（Donald Trump）2018年5月8日單方面宣布美國退出協議，之後逐步恢復對伊制裁，伊朗亦於2020年停止履行協議。

圖為當選伊朗總統的萊希6月21日於首都德黑蘭出席記者會。他批評美國違反伊朗核協議，歐盟亦沒有履行它的承諾。（Reuters）

談制裁

萊希在記者會上亦談及美國對他的制裁。他稱華府以他在任法官時被指侵犯人權為由實行制裁，但自己應因為捍衛人們的權利與安全獲得獎勵，他稱自己身為一名法學家：「我一直捍衛人權。」

美國是以萊希涉及1988年在伊朗對數千政治犯進行法外處決一事，對他進行制裁。

這是萊希第一次就相關指控進行回應。

圖為當選伊朗總統的萊希6月21日出席在首都德黑蘭舉行的記者會。當他被問及會否與美國總統拜登見面時，他回答說不。（Reuters）

談外交

萊希在談及死敵沙特阿拉伯時稱，利雅得及其盟友應立即停止介入也門內戰。此外他也說，「伊朗想與世界互動……我的政府的優先事項將是改善與區內鄰國的聯繫。」

當他被問及會否與美國總統拜登（Joe Biden）見面時，他的回答是「不」。

萊希稱美國應即時重返核協議，以及撤銷對伊朗的所有制裁。此外他稱伊朗的彈導導彈計畫是不容談判。