貝索斯將飛往太空　萬人請願不要讓他回來：地球不需要超級富豪

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-22 08:43

美國超級富豪兼太空探索公司藍色起源（Blue Origin）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）7月20日將乘坐自家公司的「新謝潑德」火箭（ New Shepard）前往太空旅行，但是有人聯署請願，不讓他回地球。

貝索斯宣佈太空旅行消息的三天後，有人發起兩份請願書，試圖阻止這位億萬富翁重返地球。兩份請願書短短10天內獲得成千上萬人的支持。

截至6月22日，一份名為「別讓貝索斯重返地球」的請願書獲得了6.3萬人支持。發起請願的人揶揄道，「無論是地球還是太空，都不應該有超級富豪的存在。但如果超級富豪想去太空的話，那就留在那裏別回來好了。」

另一份名為「請願：不允許貝索斯重返地球」的請願書已經累積了2萬人支持。請願發起者奧蒂斯（Jose Ortiz）表示，貝索斯是個「鐵了心要統治全球的邪惡霸主」，他號召大家阻止貝索斯返回地球，還稱「人類命運就掌握於你們手中」。

支持請願的人也表達了自己的想法，「地球不需要貝索斯、比爾蓋茨（Bill Gates）、馬斯克（Elon Musk）這樣的超級富豪！」

貝索斯將與他的弟弟馬克（Mark Bezos）、一名太空人及一名通過拍賣獲得太空旅行席位的遊客。據悉，這名遊客花了2,800萬美元才獲得這個席位。這次太空之旅將持續11分鐘。