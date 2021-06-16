亞馬遜創辦人貝佐斯前妻向286個組織捐款27億美元

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-06-16 18:00

亞馬遜（Amazon）創辦人兼行政總裁貝佐斯（Jeff Bezos）的前妻、億萬富翁慈善家麥肯齊（MacKenzie Scott）6月15日宣布，2021年她已向數百個團體捐贈了超過27億美元。

麥肯齊在一篇網誌文章中表示，她已經向286個「高影響力組織」捐款，這些組織專注於各種各樣的事業，包括藝術、種族公正、高等教育和打擊家庭暴力等。這是麥肯齊再婚後的第一次捐款，她2021年早些時候嫁給了西雅圖一名科學教師朱伊特（Dan Jewett）。

麥肯齊在網誌中寫道：「我，朱伊特，還有一個由研究人員、管理人員和顧問組成的團體，我們正設法捐出財富，以支持亟需改變的系統。我們謙虛地認為，如果不成比例的財富沒有集中在少數人手中，情況會變得更好，而這個解決方案最好由其他人來構思和實施。」

6月15日的這次捐款情況公開標誌着麥肯齊在不足1年內完成了第3次捐贈。根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），麥肯齊的淨資產超過590億美元。麥肯齊在2019年與貝佐斯離婚後成為了世界上最富有的女性之一，她擁有亞馬遜4%的股份。根據該指數，她的前夫是世界上最富有的男人。