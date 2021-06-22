聯合國人權專員希望今年訪問新疆　並稱香港司法獨立面臨重大考驗

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-22 06:23

聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）6月22日稱，希望能就今年到訪中國的條件達成共識，包括訪問新疆地區，以調查維吾爾族穆斯林人權被指遭嚴重侵害的報告。

這是她首次就訪華公開提議時間表。她的辦公室自2018年9月起已在就相關條件磋商。

中國常駐日內瓦代表團回應路透社時沒就她訪華評論，僅稱新疆及香港是中國不可分割的部分，以及不接受外力干預。中國常駐日內瓦代表團發言人劉玉印在電郵中回應，建議她停止就中國發表錯誤言論，以及不要干涉中國主權和司法獨立。

新疆的維吾爾族人權問題一直受到國際社會關注。中國以「再教育營」預防極端主義和恐怖主義、提供技能培訓的做法，被普遍質疑為違背人權的無端拘禁和政治宣傳。近來諸如歐美等政府及官方人物亦多番就此予以公開批評。

圖為聯合國人權理事會5月27日於日內瓦舉行會議，討論以巴衝突。聯合國人權高級專員巴切萊特透過視像發言。（AP）

巴切萊特在位於瑞士日內瓦的聯合國人權理事會稱：「我繼續與中國討論造訪形式，包括有意義地進入新疆維族自治區，以及希望能在今年成行，特別是在關於當地侵害人權情況嚴重的報告繼續浮現之際。」

巴切萊特也向聯合國人權理事會稱，1年前在香港實行的港區國安法，令香港民主空間及媒體不寒而慄（chilling impact）。她稱，已有107人據此被捕，其中57人被正式起訴。

她稱：「關於香港司法體系根據基本法履行香港在《公民權利和政治權利國際公約》（ICCPR）項下的義務，這將是對香港司法獨立性的重大考驗。」