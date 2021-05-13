歐美多國舉行聯合國會議討論新疆問題　中國：歡迎到當地視察

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-05-13 05:54

美國、德國及英國等國家5月12日在聯合國舉行新疆問題網上會議，要求中國停止在新疆打壓維吾爾族。中國則反對帶有偏見的調查，強調歡迎外界到新疆視察。

中國在會前曾經要求聯合國其他成員國不要參加，但最終有大約50國代表出席，北京亦有派人發言，稱中國在新疆問題上沒有任何隱瞞，重申新疆會一直開放和歡迎所有人到當地，並強調反對任何建基於謊言和有罪推定的調查。

美國駐聯合國大使托馬斯—格林菲爾德（​Linda Thomas-Greenfield）則表示，大家與繼續就中國侵犯新疆維吾爾族及其他少數族裔人權及種族滅絕的問題挺身而出，直到北京停止有關措施為止。

她指出新疆的民眾遭受虐待，當地女性更被強制絕育。

新疆人權問題備受國際社會關注。（Reuters）

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）形容，新疆的情況是當今其中一個最惡劣的人道危機，指有證據顯示當地有計劃打壓特定少數種裔。她呼籲中國應即時容許聯合國人權事務高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）到新疆進行有意義而不受影響的調查。

不過巴切萊特則沒有參加今次會議而惹來批評，其發言人強調，對方會繼續與中國當局接觸，安排新疆之行，同時會持續收集和分析相關資訊，密切留意情況。

另外美國國務院國際宗教自由辦公室（Office of International Religious Freedom）高級官員納德爾（Daniel Nadel）在國務院的簡報會上表示，中國將新疆變成「開放式監獄」，形容北京方面監視當地民眾的一舉一動及強制勞動。