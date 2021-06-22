中國外交部批評加拿大以「人權教師爺」自居：原住民的命也是命

撰文： 高江進 最後更新日期： 2021-06-22 23:00

加拿大一位即將離任的因紐特人眾議員近日對加拿大殖民制度表達不滿，並要求政府對仍然發生的殖民行為負責。中國外交部發言人趙立堅6月21日舉行的例行記者會上表達了中方觀點。

趙立堅表示，加拿大長期以來一直以「人權教師爺」自居，並且該國還將在聯合國人權理事會第47屆會議牽頭搞所謂人權問題發言，對中國繼續進行抹黑攻擊，但十分諷刺的是，加拿大自身恰是人權狀況劣跡斑斑的典型，根本沒有資格對別國人權狀況説三道四、指手畫腳。

趙立堅指出，加拿大原住民兒童寄宿學校的黑歷史已眾所周知，但加拿大政府對原住民權利的戕害遠不止此。1876年，加拿大出台「印第安人法」，將印第安人圈禁在2200多個貧瘠狹小，與世隔絕且生存環境惡劣的「保留地」。很多「保留地」直到今天也沒有安全的飲用水源，部分甚至面臨洪水威脅及有毒廢棄物危害。 2014年，聯合國特別調查員報告稱，加拿大原住民社會經濟狀況「令人痛心」。 2018年，聯合國禁止酷刑委員會通過關於加拿大第七次定期報告的結論性意見，對原住民婦女和女童被廣泛強迫或脅迫絕育表達關切。趙立堅指，有關因紐特人眾議員還提到，寄宿學校制度現在演變成兒童寄養制度，對原住民的「種族滅絕」演變為他們的大規模自殺，她的控訴讓人心碎。

趙立堅表示，原住民的命也是命。加方必須深刻反省這些毫無人道的行為，不要指望幾句簡單的道歉和漂亮話就能應付了事。加方自詡「人權模範生」並且動輒把人權掛在嘴邊，而對於自身在人權領域累累罪行和斑斑劣跡卻閉口不談，這種虛偽和雙標令人不齒。加方應停止自欺欺人，正視自身在人權領域的嚴重問題，對歷史和世界做出應有的交代。