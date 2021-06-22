杜拜公主逃走失敗後　疑首次身在外國　與人結伴歐遊

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-22 04:41

阿聯酋杜拜拉季法（Sheikha Latifa）2018年出走失敗被移送回國後，她的安危備受外界關注。一名女子6月20日在Instagram上載照片，稱正與她在歐洲度假。有要求釋放拉季法組織的律師稱，她享有的自由程度提升，是非常正面的進步。

一名女子20日在Instagram上載照片稱，與現年35歲的拉季法在歐洲享受美好的假期，進行有趣的探索，發文配上一個笑臉表情符號。從照片可見，她與一名疑是拉季法的女子，身在西班牙馬德里的阿道弗・蘇亞雷斯馬德里-巴拉哈斯機場（Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport）。兩人都有佩戴口罩。

當有網民留言問及拉季法時，泰勒回覆稱「她很好」，並附上一個大拇指表情符號。

美聯社21日引述英媒稱，站在公主身旁的是英國皇家海軍前成員泰勒（Sioned Taylor）。《衛報》21日稱，根據認識她的人說，泰勒本來是公主的陪伴（chaperone），在拉季法2018年離家出走前，兩人關係已變得密切。

倘照片以及泰勒的說法是真，這是拉季法被送回國後，首次身在外國。

美聯社曾分別向泰勒、阿聯酋駐倫敦及馬德里大使館要求置評但未獲即時回應。

泰勒5月在Instagram上載照片，可見拉季法與她及另一名女子身處杜拜的阿聯酋購物中心（Mall of the Emirates），背景顯示日本人氣動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的宣傳影像。這是公主3年來第2次出現在公眾視野。

拉季法是杜拜酋長兼阿聯酋總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）的女兒之一，她因難忍父親多年虐待，2018年3月嘗試以乘坐水上電單車及遊艇逃亡，但在印度外海被截獲，之後全無音訊。

她在失蹤9個月終於現身，2018年12月24日杜拜發布她的相片，她看來笑容僵硬且疲倦。

英國廣播公司（BBC）2021年2月16日取得她的自拍影片，她自稱被軟禁。她神色慌張地在片中稱，自己關在沒有燈的廁所中，並憶述逃亡和被捕經過，以及自己的近況等。

拉季法2002年曾離家出走，被抓回老家後，據說被禁足3年。

她的失蹤案引起廣泛注意，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）要求杜拜政府盡快提供她的現況，證明她仍生存。杜拜酋長家族2月發聲明稱，外界報道並非反映她實際情況，並說她有家人及醫護人員陪同，在家中被照顧。