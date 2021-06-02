美國再有亞裔遇襲　女子在紐約街頭突遭壯男重拳朝臉狂毆當場昏迷

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國亞裔攻擊事件頻傳，紐約市近來也發生類似事件，一名亞裔女子走在街上時，突然遭迎面而過的一名非裔男子攻擊，一拳直接打在臉上當場倒地不起，事件引發許多熱心民眾上前幫忙，肇事的男子卻大搖大擺走掉。

事件上月31日下午6時15分發生在紐約曼哈頓唐人街，攻擊人的男子後來被警方確定為48歲的賴特（Alexander Wright）。店家監視器拍到，55歲受害女子當時經過一間餐廳，莫名其妙就被賴特一拳打在臉上，她先是痛得遮住臉，後來失去平衡摔在地上，頭又撞到餐廳的柱子，整個人便昏了過去。

監視器拍下過程（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+17
+17
+17

許多民眾當時都目擊了事件發生，拍下影片的男子金（Jin Zhen）表示，「我不敢相信我親眼目睹了亞裔攻擊事件，我看到那名女子倒下失去知覺後，立刻拿出手機想要留下證據」，更衝到附近警局報案。受害女子後來被帶到醫院治療，目前情況穩定，不過精神狀態受到很大的驚嚇。

警方對外表示，已將涉案男子賴特逮捕到案，前科累累的他，光是在過去1年就因為多次犯下縱火與攻擊事件被逮捕8次，並在身上發現毒品，目前被送去進行精神狀態檢測，將對其進行仇恨犯罪等多項罪名起訴。

【延伸閱讀】不止美國　早前澳洲同樣有亞裔速遞員當街遭白人男子攻擊（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+13
+13
+13

【延伸閱讀】環球小姐選美大賽新加坡佳麗籲停止仇視亞裔　緬甸代表舉牌表訴求（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+4
+4
+4

緬甸環球小姐Ma Thuzar Wint Lwin自本國政變初期已經走到街頭示威▼▼▼

揭秘底層華人移民現狀：老一輩想回國　混血子女卻以中國血統為榮
美國示威暴徒趁火打劫　華人隨時遇襲拿槍自保：希望太陽不要下山
美教授指名字發音像粗口　竟堅持要越裔學生改名　涉歧視遭停職
耶魯華裔碩士遭槍殺　警鎖定MIT華裔研究員涉案　與死者女友同校
美國華裔撲克手遭性侵後活活燒死　疑兇落網動機待解
沒顯赫家世美貌　亞裔女孩憑這些嫁入摩納哥王室　求婚一幕如童話
14歲華裔靚仔小廚神憑拉麵征服美國　招牌材料竟是麻婆豆腐加臘腸
【美國示威】明尼蘇達州隱形歧視已久　華人和少數族裔也遭殃
澳洲印度裔少年遭老闆看輕　發奮用5000澳幣變富豪做人生贏家
3個紐約華人3個故事：有人在家捉皇帶魚　有人千辛萬苦捐口罩回國
【新冠肺炎】救完中國救美國　五個「打全場」紐約華人的抗疫故事

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。