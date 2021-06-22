緬甸政變｜民間武裝組織與軍警在曼德勒街頭爆發槍戰　持續數小時

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緬甸第二大城市曼德勒（Mandalay）6月22日有民間武裝組織與軍方交火，4名民兵喪生，數名安全部隊成員受傷。

緬甸政變：圖為Twitter用戶6月22日發布的圖片，顯示緬甸軍方出動坦克進駐曼德勒。（Twitter@save_beings）

▼一名路人遭軍方開槍打傷，慎入，圖內有受傷畫面：

軍政府資訊部門稱，昌妙達齊區（Chan Mya Tharsi）當天上午發生槍戰，一些安全部隊成員受重傷，又指有4名「恐怖分子」死亡，8人因持有自家製地雷、手榴彈和小型武器被捕。

央視同日指，截至下午12時29分，槍戰已持續近3個小時。

▼緬甸社運團體發布片段，批評軍方出動「火箭推進榴彈」武器▼

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緬甸軍方自2月發動政變，引發民眾示威浪潮，民間之後成立人民國防軍（People Defence Force）對抗軍方鎮壓，衝突大多發生在農村地區，但最新的槍戰更在第二大城市曼德勒發生。

這是曼德勒人民國防軍首次與軍方開戰。果敢資訊網引述消息稱，槍戰原因是軍方突擊曼德勒人民國防軍一支游擊隊，報道更指，據居民稱，緬軍正向城區增兵。

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