緬甸政變｜東盟對局勢發展緩慢感失望　促軍方盡快推行5點共識

撰文：洪怡霖
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紀念中國與東盟（Asean）建立對話關係30周年的特別外長會6月7日在重慶舉行。東盟某些成員國外長對緬甸局勢發展緩慢感到失望，呼籲軍政府釋放在囚人士並盡快實行之前與東盟達成的5點共識。
新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）認為，「緬甸自己真想真誠對話、談判及和解，委任東盟特使才有意義，」「實話告訴你，我們對緩慢、非常非常緩慢的進程感到失望。」
中國國務委員兼外長王毅6月7日在重慶主持紀念中國與東盟（Asean）建立對話關係30周年的特別外長會。（新華社）
未能訪華出席會議的馬來西亞外長希沙姆丁（Hishammuddin Hussein）也推文表示，東盟必須承認達成共識的進展「痛苦地緩慢」。印尼外長也對此表示失望。
On #Myanmar, the 5-Point Consensus is an important breakthrough, and a means for @ASEAN to engage and assist Myanmar towards a return to normalcy. However, we must admit that developments on the consensus is painfully slow. The int'l community is awaiting ASEAN’s further action. pic.twitter.com/s4a9UoWwGg— Hishammuddin Hussein 🇲🇾 (@HishammuddinH2O) June 7, 2021
中國國務委員兼外長王毅主持會議時闡述中方立場，稱緬甸是東盟大家庭一員，中方支持東盟為妥善處理緬甸問題發揮建設作用，支持在東盟框架下逐步實行5點共識。