緬甸門將赴日比賽後　離隊申請難民庇護

撰文：張子傑
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緬甸國家足球隊5月底到日本參加2022年世界盃亞洲區外圍賽，一名球員6月16日向日本申請庇護，指自己曾在賽前曾高舉象徵反對軍方的三指手勢，因此憂慮回國後可能受到處罰。
日本放送協會（NHK）17日報道，離隊的球員是27歲的門將Pyae Lyan Aung，他和其他隊友16日晚上乘坐巴士到大阪關西機場準備離國。根據援助他的律師表示，Pyae Lyan Aung完成登機手續後，在出境審查時表示拒絕回國，離開隊伍並向日本方面申請難民資格。
日本で開かれたサッカーワールドカップ予選で,３本指を立てて軍への抗議の意思を示した #ミャンマー 代表選手— Chimyo lay (@ChimyoL) June 16, 2021
ピエ・リアン・アウン、１６日夜、関西国際空港から出発する帰国のための航空機に搭乗しなかった。
政府は、今後、彼が難民申請を行うか、などを踏まえて対応する方針。#SaveMyanmar pic.twitter.com/CC46BnOmu7
Pyae Lyan Aung在日本的三場比賽中都列為後備球員，他在5月28日對日本賽前奏國歌期間高舉三指手勢。他之後曾接受NHK訪問，稱緬甸2月政變後，自己曾與同伴到最大城市仰光參加示威，並在入選國家隊後考慮向軍方示威的方法。
緬甸守門員Pyae Lyan Aung5月28日對日本的賽事前，高舉三指手勢。（網絡圖片）
他表示在日本戰之後，球隊高層並沒有怪責他的舉動，著他專心比賽，但他認為軍方並不可信，認為自己可能回國後可能當場或一至兩周後被捕，並相信到遠離當地躲藏才安全。他強調「一人做事一人當」，希望與事件無關的家人和朋友不會受到影響。
緬甸局勢：圖為6月3日，緬甸仰光反政變示威者上街示威。（AP）