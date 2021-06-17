緬甸門將赴日比賽後　離隊申請難民庇護

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-17 06:00

緬甸國家足球隊5月底到日本參加2022年世界盃亞洲區外圍賽，一名球員6月16日向日本申請庇護，指自己曾在賽前曾高舉象徵反對軍方的三指手勢，因此憂慮回國後可能受到處罰。

日本放送協會（NHK）17日報道，離隊的球員是27歲的門將Pyae Lyan Aung，他和其他隊友16日晚上乘坐巴士到大阪關西機場準備離國。根據援助他的律師表示，Pyae Lyan Aung完成登機手續後，在出境審查時表示拒絕回國，離開隊伍並向日本方面申請難民資格。

Pyae Lyan Aung在日本的三場比賽中都列為後備球員，他在5月28日對日本賽前奏國歌期間高舉三指手勢。他之後曾接受NHK訪問，稱緬甸2月政變後，自己曾與同伴到最大城市仰光參加示威，並在入選國家隊後考慮向軍方示威的方法。

緬甸守門員Pyae Lyan Aung5月28日對日本的賽事前，高舉三指手勢。（網絡圖片）

他表示在日本戰之後，球隊高層並沒有怪責他的舉動，著他專心比賽，但他認為軍方並不可信，認為自己可能回國後可能當場或一至兩周後被捕，並相信到遠離當地躲藏才安全。他強調「一人做事一人當」，希望與事件無關的家人和朋友不會受到影響。