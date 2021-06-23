香港不再是生活成本最貴城市　「這個地方」取而代之

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-06-23 04:06

美世人力資源顧問公司（Mercer）6月22日公布本年度「全球城市生活成本調查」（Cost of Living city ranking），香港在連續3年成為企業外派員工生活成本最高的城市後，中亞國家土庫曼首都阿什哈巴德（Ashgabat）2021年取而代之。中國上海排名升1位，至第6；北京排名升1位，至第9；台北則排名第22，從去年的第28位上升6位。

美世根據匯率波動、成本推動的通脹及住宿費用等因素，來估算外派員工在一個地方的生活費。調查員比較逾200種貨品及服務，如食物、酒、衣物及交通等在不同地方的價格。

▼請點擊以下圖輯，了解上榜城市排名：

+ 2 + 2 + 2

黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）去年排名第45，但今年在調查中一舉躍升至第3，因當地陷入多項危機，引發「嚴重且廣泛經濟蕭條」——包括黎巴嫩的財政問題、新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，以及2020年8月發生的港口大爆炸等。

法國美世（Mercer France）主管薩拉（Jean-Philippe Sarra）向法媒稱，土庫曼阿什哈巴德因「當地高通脹率」，排名升1位，成為全球生活成本最高城市。

土庫曼經濟幾乎完全仰賴天然氣出口，至今仍在奮力從2014年全球能源價格崩跌的窘境中復蘇。當年情況重創土庫曼貨幣馬納特（Manat），並導致許多人陷入貧窮。

香港生活指數是出了名的高，但來到2021年，中亞國家土庫曼首都阿什哈巴德在排名中躍升1位，成為外派職員生活成本最高的地方。圖為2020年6月，天星小輪渡輪在駛過香港維多利亞港。（Reuters）

香港在是次調查中排名第2（去年排第1）；日本東京排第4（去年排第3）。

瑞士有3個城市上榜，分別是第5位的蘇黎世（去年排第4）、排名第8位的日內瓦（去年排第9）與排名第10位的伯爾尼（去年排第8）。

中國上海排第6（去年排第7），北京排第9位（去年排第10）。新加坡排名第7（去年第5）。

美世北美國際流動性領袖科爾多瓦（Vince Cordova）稱在這次調查結果，留意到中國自疫情中「快速但不平均」的復蘇。他稱中國是2020年唯一取得增長的主要經濟體，稱這導致中國城市排名上升。

美國通脹率雖升，各市排名大多因匯率波動而下降。紐約雖下降8位，但仍以排名第14位，成為全美生活成本最高的城市。

榜末3位分別是格魯吉亞（Georgia）第比利斯（Tbilisi），排第207；贊比亞（Zambia）盧薩卡（Lusaka）排第208；中亞國家吉爾吉斯首都比許什凱克（Bishkek）排第209——對駐外員工來說，它是生活成本最低的城市。