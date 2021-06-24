新冠疫苗︱今年內須打第3針？專家分析4大關鍵　變種病毒外考慮多

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最早在印度出現的Delta變異病毒株目前持續在全球快速傳播，專家說，今年秋天很可能需要施打新疫苗追加劑，各國政府最好現在就著手準備。

財經網站消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，部分國家，像是美國和英國，已經表示，一年內推出施打追加劑（第3劑）的計劃，但具體方案付之闕如。美國食品和藥物管理局（FDA）生物製劑評估研究中心（CBER）主任馬克斯（Peter Marks）上月表示，這是必須儘快弄清楚的事。

追加劑的討論愈來愈熱烈，目前所知如下：

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■Delta變異病毒株

施打追加劑的呼聲，正值Delta變異病毒株在全球快速蔓延，斯瓦米納坦（Soumya Swaminathan）周五說，該病毒株正成為全球傳染主流。

世衛官員上周還說，有報道指Delta變異病毒株造成更嚴重症狀，但仍需額外研究加以證實。

目前為止，新冠疫苗證實對變種病毒仍具保護力，能防範完全接種的人感染重症。英國公共衛生部上周一的一份分析報告發現，兩劑輝瑞或AZ疫苗，能很有效地防範因感染Delta變異病毒株，導致住院治療。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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