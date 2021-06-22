接種疫苗後打噴嚏可能是染疫徵兆　台醫生：如出現這情況快去檢測

台灣新聞
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新冠肺炎本土疫情這幾天確診有稍微下降，不過仍不能鬆懈，以往我們認知的症狀如咳嗽、發燒或是喪失味嗅覺，不過台灣小兒急診科醫師吳昌騰指出，感染Delta變種病毒對年輕人來說「更像是得了重感冒」，若是打噴嚏比平時多，可能是COVID-19的徵兆，不過僅限於接種過疫苗的人。

「接種過疫苗並且開始打噴嚏沒有任何解釋」的人應該多注意　點擊瀏覽吳昌騰原文全文▼▼▼

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吳昌騰在臉書發文指出，感染Delta變種病毒對年輕人來說「像是得了重感冒」，頭痛、喉嚨痛和流鼻涕是現在英國最常報告與COVID-19感染有關的症狀，發燒仍然很常見，但是嗅覺喪失不再出現在10大症狀內。

另外也要特別注意打噴嚏的次數，通常打噴嚏不是COVID-19的症狀，比較像是經常感冒或是過敏的跡象，一般來說，在臨床上看到接種過和未接種過疫苗的病人報告了相同的症狀，包含嗅覺喪失、味覺喪失、咳嗽、發燒、頭痛和疲勞。

但來自MedRxiv的一篇英國研究的報告表明，打噴嚏比平時多，可能是COVID-19的徵兆，但僅限於接種過疫苗的人，研究人員注意到，與沒有打過疫苗的人相比，接種COVID-19呈陽性的人更有可能將打噴嚏作為症狀，因此如果有「接種過疫苗並且開始打噴嚏沒有任何解釋」的人應該多注意，進行COVID -19檢測。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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