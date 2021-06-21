AZ疫苗致死個案比官方數字高？台女爆慘痛真相：相信很多人也一樣

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-21 16:30

一名台灣女網友在爆料平台貼上外公打AZ疫苗的紀錄卡照片，並揭露他施打後驟然離世的經過。女網友相信很多人也遇到類似情況，以致「施打疫苗後猝死的人，應該比新聞上實際的人數還多」，又指自己也有施打AZ疫苗後產生強烈副作用的痛苦經驗，坦言：「年輕人都這麼不舒服了，老年人真的施打後就絕對不會產生這麼大的反應嗎？」

文：Rita Hong（發表於爆料公社）

6/17我的外公在施打完AZ疫苗後與世長辭了，急性心肌梗塞。最近打完疫苗後猝死的事鬧的沸沸揚揚，怎麼也沒想到發生在自己親人身上。

原本我的外公是聽從家人建議不去注射AZ疫苗的，但沒想到一收到施打疫苗通知書時，老人家還是去施打了。施打完老人家還很開心的與女兒通話報平安，並驕傲的說著自己是當天最準時報到的第一位施打者。怎料三四個小時後外公突然倒下，開始面目猙獰的捶打心臟，一直說「唉唷唉唷」來表達自己有多不舒服。

家人們趕緊將他送醫治療。急診詢問狀況時，家人吿知施打疫苗後發生的狀況，護士驚訝的說：他有打疫苗？這回應也讓我們心揪了一下，難道真的是因為打疫苗？

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經過一個晚上的搶救，我們實在不忍已經使用強心針及呼吸器的外公還要實施電擊，這會讓老人家骨頭斷裂。最後家人只好忍痛放手，外公還是離開了我們。

隔天一早，我們接到疾管局的電話，詢問老人家施打後的狀況，在得知老人家狀況後，也問家屬是否要通報？但如果要通報必須解剖，聽到這都沒人能接受，誰能捨得老人家再挨一次？政府説如果確認死亡為疫苗造成就直接賠償，但我們想通報的原因並不是因為賠償，而是我們想讓更多人知道，也許還有人跟我們一樣。但我們不忍「要在數據上加上一筆」卻是必須用在我們親人身上畫上一刀換來！

女網友外公的疫苗接種紀錄卡。（爆料公社授權使用）

我想，現在在施打疫苗後猝死的人，應該比新聞上實際的人數還多，因為會有像我們這種不願家人被解剖的家屬。在施打前的醫生評估也過了，四天內這麼多人在疫苗注射後猝死，是不是真的都是老年人自身身體問題？政府真的可以完全撇清責任嗎？本人（32歲）也有施打AZ疫苗。新聞說的副作用「疼痛」、「酸痛」、「發燒」、「畏寒」在我身上都有發生，真的很不舒服！身邊也有朋友說打完後到了第三天才覺得活過來。年輕人都這麼不舒服了，老年人真的施打後就絕對不會產生這麼大的反應嗎？也要想想他們是不是承受得了這種不適感。

外公雖然有慢性病，但生活都還能自理，疫苗就像催命符，打完不到24小時，外公就走了。所以身邊如果有老年人或慢性病的人想要注射，希望大家還是好好評估自身的狀況是不是適合施打疫苗，或是好好待在家做好防疫。真心希望不希望還有這樣的悲劇發生！我們不選擇解剖，是因為我們沒要針對證明「就是因為疫苗」！只是想提醒大家多評估是施打對你利多，還是待在家對你利多！

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