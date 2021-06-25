加拿大原住民學校遺址發現751個無名塚　估計或有更多發現

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-06-25 01:13

加拿大原住民組織領袖6月24日表示，調查員在一個寄宿學校遺址發現751個無名塚，並預計可能在全國各地會有更多發現。

考維塞斯第一民族（The Cowessess First Nation）向傳媒表示，他們在薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）馬里瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）的遺址發現該批無名墳墓，目前未知有多少具遺骸屬於兒童。

總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，對有關發現感到非常傷感，稱加拿大有責任承受原住民感受看痛苦和創傷。

涉事寄宿學校從1899年到1997年在當地運作，「第一民族」於1970年代從天主教會接管學校的墓地。考維塞斯原住民酋長指，該批墳墓曾經有墓碑，但之後被營運學校的羅馬天主教會移除。他認為教宗方濟各（Pope Francis）有必要為事件道歉，認為這是治癒的一個階段。

加拿大原住民：調查人員在薩斯喀徹溫省（Saskatchewan）馬里瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）的遺址發現751個無名塚，目前未知有多少死者是兒童。 （Reuters）

薩斯喀徹溫省的主權原住民聯盟（Federation of Sovereign Indigenous First Nations，FSIN）負責人卡梅倫（Bobby Cameron）形容，事件是違反人道罪行及對「第一民族」的侵犯。他預計可能在全國其他寄宿學校的遺址會有更多類似發現，揚言會繼續調查。

今次亦是繼5月底之後，再有寄宿學校遺址發現遺骸。當地傳媒5月28日報道，卑詩省（British Columbia）坎盧普斯印第安人寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）舊址發現215具兒童遺骸，當中有死者離世時年僅3歲。

加拿大政府曾承認這些學校內發生肢體及性虐待情況猖獗，教宗方濟各則表示對事件感到傷痛，但沒有道歉。