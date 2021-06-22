50多歲女子自稱加拿大女王還創建政黨　Telegram上有近2萬粉絲

撰文： 顏瑾晨 最後更新日期： 2021-06-22 14:48

一位名叫迪杜洛（Romana Didulo）的菲律賓裔女性近日聲稱，加拿大最高領袖已經易主，現在她已成為加拿大最高領導人、國家元首及女王，結果有不少陰謀論者成為她的擁護者，在Telegram上有近2萬名「粉絲」。

這位自稱為「加拿大新女王」的迪杜洛出生於菲律賓，據報現年50多歲，她15歲時到加拿大留學。2020年底，她創建加拿大政黨Canada1st，還給自己制定一個響亮的口號——「加拿大第一，加拿大人第一」。然而，這個黨派沒有在任何地方註冊過。

她還開設了YouTube帳號，宣傳自己的政策和觀點，她還為自己的「政黨」建了官網。隨後，QAnon陰謀論者成為了她的擁護者。QAnon陰謀論者認為世界被邪惡的戀童癖精英佔領，需要一個救世主。

亂稱英女王遭「處決」

迪杜洛在影片內説，「你好，加拿大，我是迪杜洛，Canada1st的創立者和領導人。自2021年2月起，我就是加拿大共和國的國家元首和總司令。」「任命我的人是白帽駭客和美國軍方，還有全球盟國部隊及其政府。」

迪杜洛還宣稱自己是新上任的加拿大女王，伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）因為反人類罪，已經被處決了。但此說法明顯不符合事實，加拿大國家元首仍是英女王伊利沙伯二世，這位女王仍然健在。

2021年6月11日，英女王伊利沙伯二世在康沃爾伊甸園出席活動時，以隨從的配劍切蛋糕。旁為凱特王妃（Catherine, Duchess of Cambridge）及康沃爾公爵夫人卡米拉（Camilla, The Duchess of Cornwall）（Reuters）

在迪杜洛的每一段影片，她都以「我，加拿大國家元首、總司令、政府首腦、加拿大女王」作為開場白，一板一眼地頒佈「政府」最新法令。迪杜洛還「宣布」，加拿大的首都將從渥太華改為維多利亞。

最近她還對原住民喊話，説自己將監督寄宿學校兒童死亡案，調查孩子們是否是因為「精英們想奪取他們身上的腎上激素」而被謀殺的。因為QAnon團體認為，精英們通過折磨和殺害兒童來提腎上激素，以此保持自己的年輕活力。

反疫苗和反口罩

迪杜洛發的最多的內容是反疫苗、反封鎖和反口罩的法令，她還對醫護和政務工作者發出了「死亡警告」：「疫苗接種計劃背後的醫護人員和政客們，在軍事行刑隊，你們的額頭上將得到不是一顆，而是兩顆子彈，作為給孩子們注射實驗性疫苗、傷害他們的懲罰。」

從5月起，迪杜洛的支持者們就開始在加拿大有組織地建立線上聊天室，組織活動，傳遞「法令」，此舉還蔓延到南非、澳洲。一些離譜的信眾甚至向加拿大軍方發出通知，告訴他們新的領導人已經誕生，要聽從迪杜洛的指揮。

迪杜洛還發起了一項叫Cease and Desist的反對抗疫情運動，號召信眾向學校、養老院、警察局、醫院、教會、酒店等機構分發「終止防疫通知書」。這份通知書稱，現在的加拿大為加拿大共和國，要求重新開放小企業和經濟，並稱所有的防疫措施都是非法而無效的，包括戴口罩、保持社交距離、測體温等。

收到通知的人如果繼續執行目前的防疫政策，即犯下「反人類罪行」，將被「人民、軍隊和國家元首迪杜洛起訴，甚至可能面臨處決。

Telegram上有近2萬粉絲

支持者們在近百個Telegram群組裏用心繪製電子表格，按照省份和行業一封封地向機構和企業們發通知書。信眾們還在加拿大各地派發了這份奇特的通知書。現在，她在Telegram上已獲近2萬名粉絲，粉絲數量還在不斷增長。