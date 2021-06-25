中企競標項目擱淺　英媒：瑙魯尋求澳洲助建太平洋海底電纜

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-06-25 09:33

路透社6月24日引述消息人士報道，美國阻撓致使中企競標的海底光纜項目擱淺後，太平洋島國瑙魯正在就建設一條海底通信光纜進行談判，光纜將接入澳洲的通信網絡。

路透社引述一名消息人士稱，瑙魯官員正在與澳洲、所羅門群島以及由美日主導的亞洲開發銀行（ADB）討論此事。消息人士表示，瑙魯「正在做一筆交易」。據另一名消息人士透露，相關談判尚處「早期階段」。

上述兩名消息人士表示，計劃包括鋪設一條從瑙魯到所羅門群島首府霍尼亞拉的光纜，這兩地之間的距離約為1,250公里。這條線路將接入2019年完工的珊瑚海光纜項目，項目連接澳洲、所羅門群島以及巴布亞新畿內亞，總長度高達4,700公里，澳洲為主要出資方。

消息人士還透露，瑙魯的計劃還需要得到澳洲和所羅門群島的支持。目前尚不清楚瑙魯是否已向澳洲請求財政援助，也不知道是否只需要澳洲批准即可接入珊瑚海光纜項目。

不久之前，中企華為海洋（現已更名為「華海通信」）參與競標的一項南太平洋海底光纜項目，在美國的阻撓下被迫擱淺。

這一項目由世界銀行和亞洲開發銀行提供7,260萬美元資金支持，旨在通過建造比衞星具有更大數據容量的海底基礎設施，改善瑙魯、密克羅尼西亞聯邦和基里巴斯幾個太平洋島國之間的通信系統。

有消息人士透露，中企的競標價格要比另兩名競爭對手——法國阿爾卡特海底網絡公司（ASN）和日本電氣（NEC）低20%以上。但美國政府從2020年就開始干涉項目，反華議員還寫警告信，威脅稱若中企勝出將會影響美國與這些太平洋島國的外交關係。

最終本月早些時候，出於對所謂中企參與導致的「國家安全擔憂」，這項招標在沒有中標的情況結束。消息人士分析，中企在招標顯然處在有利位置，這就促使那些對中國參與該項目持謹慎態度的人，要尋找一個權宜之計來終止投標。