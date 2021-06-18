英媒：太平洋海底電纜項目擱淺　美國警告中國企業參與有安全威脅

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-06-18 14:06

兩名消息人士告訴路透社，世界銀行帶頭的鋪設敏感海底通訊電纜的項目未能選出合同承包商，此前太平洋島國政府迎合美國對中國公司的參與構成安全威脅的警告。

2018年12月7日，德國漢堡舉行華為科技產品展示會。（Getty）

消息人士稱，對於這個7,260萬美元的項目，華海通信技術有限公司給出的競標價格要比芬蘭諾基亞旗下阿爾卡特海底網絡公司（ASN）和日本電氣（NEC）等競爭對手的競標價低20%以上。華海通信前身為華為海洋網絡有限公司，多數股權由上海上市的亨通光電持有。

東密克羅尼西亞電纜項目（East Micronesia Cable project）旨在通過建造比衛星具有更大數據容量的海底基礎設施，改善瑙魯、基里巴斯和密克羅尼西亞聯邦等島國的通信。

兩名直接了解投標情況的消息人士對路透表示，由於華海通信的投標在相關島國內部引發安全擔憂，該項目陷入了僵局。該項目計劃連接一條通往關島的敏感電纜，加劇了這些安全擔憂。關島是美國屬地，擁有大量軍事設施。

「鑑於沒有切實可行的辦法將華為排除在競標之外，所有三份投標都被視為不合規，」其中一名消息人士稱。

消息人士稱，以競標條款看，華海通信在競標中處於有利地位，促使那些對中國參與持謹慎態度的人尋找恰當的解決方案以終止投標。

世界銀行在發給路透的一份聲明中表示，正在與相關各國政府合作，制定下一步計劃。

「由於投標文件中的要求未獲響應，這個程序已經結束，而且沒有結果，」世界銀行稱。

中國外交部一名發言人在致路透的聲明中稱，各方應提供非歧視性的商業環境，讓包括中國在內的各國企業能夠參與其中。

「作為原則問題，我希望強調一點，那就是中國企業在網絡安全問題上的記錄一直非常優秀，」這名發言人表示。

「中國政府一直鼓勵中國企業按照市場原則、國際規範與當地法律參與對外投資與合作。」

參與該項目的三個島國位列投標評估委員會。開發機構通常會審查該委員會的推薦，以確保入選的投標方符合機構的政策和程序。

參與該項目的亞洲開發銀行（ADB）讓路透向牽頭機構世界銀行詢問。

華海通信及其母公司亨通光電沒有回應通過電子郵件發送的問題。華海通信一位接聽電話的代表不予置評。

諾基亞旗下ASN的一名發言人對路透稱，該公司未獲得授權對保密信訊置評。NEC未回應問題。