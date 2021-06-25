日本天皇被指擔憂舉辦奧運將致疫情惡化　菅義偉反駁

撰文： 胡龍華 最後更新日期： 2021-06-25 22:02

日本宮內廳長官西村泰彥6月24日表示，天皇德仁擔心舉辦東京奧運會導致日本的新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化。首相菅義偉6月25日回應稱，這是宮內廳長官的看法。

2020年10月26日，日本天皇德仁於東京出席參議院會議。（AP）

共同社6月25日報道，關於西村泰彥稱「體會」到天皇擔憂東京奧運會和殘奧會導致新冠疫情擴大的發言，菅義偉向媒體表示：「我認為這是闡述了西村本人的看法。」

日本官房長官加藤勝信也重申：「西村泰彥在記者會上被問及作為宮內廳長官的想法，説到底是闡述了自身想法。」加藤勝信還表示，該發言在《憲法》上沒有問題。加藤勝信透露説，相關方面正在協調天皇在奧運開幕式上宣布開幕的事宜。

日本公明黨黨首山口那津男在東京向媒體説：「陛下的發言如何，不應過度解讀。作好防疫工作，舉辦安全安心的奧運極其重要。」

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東京奧運將在7月底揭幕，但日本國內的新冠疫情仍然沒有得到有效控制。日本眾多反對舉辦東京奧運會的抗議者於23日在東京都政府大樓附近聚集，要求立即終止奧運會的籌辦工作，不允許日本政府矇混過關。

6月24日，日本宮內廳長官西村泰彥於就天皇如何看待東京奧運會和殘奧會透露稱，天皇對目前的新冠疫情「非常擔憂」。西村泰彥在當日的例行記者會上説：「我的體會是，對於國民中存在不安呼聲的形勢下，陛下擔心舉辦（奧運）是否會導致疫情擴大。」

西村泰彥還説：「在每天與陛下的交談中，我切身感受到了這些。沒有直接從陛下那裏聽到過這樣的話語。」